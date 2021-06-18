Данилов заявил, что роSSийская сеть магазинов Mere не будет работать в Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине не будет работать роSSийская сеть супермаркетов Mere, которая хочет развернуть деятельность на территории Херсонской, Одесской, Николаевской, Запорожской областей

Об этом он заявил на брифинге после заседания СНБО.

Данилов назвал планы РФ по выходу на украинский рынок "операцией спецслужб".

"Это - операция роSSийских спецслужб, которые имеют большое желание развернуть на территории Херсонской, Одесской, Николаевской, Запорожской областей так называемую сеть дискаунтеров для использования во время избирательного процесса для достижения своих политических целей. Эта сеть в Украине работать не будет", - подчеркнул секретарь СНБО.

"Мне жаль, что мэр и депутаты, которые есть в городе Николаеве, не понимают, что они несут также общую ответственность. И когда они говорят, что у них не хватает полномочий, то, уважаемые друзья, было бы желание ...", - добавил Данилов.

Напомним, MERE - это проект владельцев роSSийской сети супермаркетов "Светофор". Она принадлежит бизнесменам из города Красноярск - Сергею и Андрею Шнайдерам. Сеть предлагает товары по более низким по сравнению с конкурентами ценам.

На днях издание Retailers со ссылкой на директора по развитию Mere в Украине Артема Хоменко сообщил о планах сети возобновить работу супермаркета Mere в Николаеве. Сеть планирует открыть 40 магазинов до конца года. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что местная власть не имеет полномочий запрещать деятельность бизнеса. Данилов, в свою очередь, заявил, что если власть будет давать преференции роSSийскому бизнесу, "то к мэру и депутатам очень быстро будут применены меры".