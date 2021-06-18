Под санкции СНБО попали роSSийские бизнесмены Чемезов и Шелков

Такое решение принято по предложению Службы безопасности Украины.

Под санкции СНБО попали роSSийские бизнесмены Чемезов и Шелков
Сергій Чемезов
Фото: Ростех

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседание 18 июня ввел санкции в отношении генерального директора госкорпорации "Ростех", председателя совета директоров корпорации "ВСМПО-АВИСМА" Сергея Чемезова и заместителя председателя совета директоров корпорации "ВСМПО-АВИСМА" Михаила Шелкова.

Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"По предложению Службы безопасности Украины принято решение о применении санкций в отношении Фирташа Д. В., Фукса П. Я., Чемезова С.В., Шелкова М. Е.", - написал Зеленский.

ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" - роSSийская металлургическая компания, которая производит титан и изделия из него. Является крупнейшим в мире производителем титана. Входит в состав роSSийской госкорпорации "Ростех".

Напомним, сегодня СНБО ввел полный пакет санкций против бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа. СНБО также аннулировал четыре лицензии по добыче титана, три - по разработке углеводородов, три рудных лицензии.

Санкции в отношении Фукса ввели из-за его причастности к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых, а в отношении Фирташа - за поставки сырья, которое идет на военные предприятия РоSSии.

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