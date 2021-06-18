СНБО ввел санкции против бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа

Аннулированы четыре лицензии по добыче титана, три - по разработке углеводородов и три рудных лицензии.

Совет нацбезопасности и обороны ввел полный пакет санкций против бизнесмена Павла Фукса, которые можно применить в соответствии с украинским законодательством. Также санкции ввели в отношении Дмитрия Фирташа. Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

СНБО также аннулировал четыре лицензии по добыче титана, три - по разработке углеводородов, три рудных лицензии.

Санкции в отношении Фукса ввели из-за его причастности к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых, а по Фирташу - из-за поставки сырья, которое идет на военные предприятия РоSSии.

Санкции наложили и на роSSийские военные предприятия, использующие этот титан.

"Возвращаясь к 19 лицензиям, относительно которых было принято решение раньше, я вам могу сказать, что, когда говорят, что в стране сложно зарегистрировать бизнес - это совершенно не соответствует действительности. Например, 6 декабря 2018 года, один человек, его зовут Виталий Евгеньевич, не буду называть фамилию, сумел зарегистрировать в один день 19 компаний, зарегистрированных в городе Александрии, и за очень короткий промежуток времени этот человек получил 19 лицензий на углеводороды, которые были лишены на прошлых заседаниях. Мы считаем, что за этими действиями стоят представители РФ , мы это подчеркивали, и сегодня как результат этих проверок в отношении роSSийского бизнесмена Павла Фукса был введен полный комплект санкций, которые мы можем применить согласно нашего законодательства. Именно за участие в этих процессах", - сообщил Данилов.

Фукс был одним из близких друзей умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса.

По Фирташу также применили полный пакет санкций. Они касаются его участия в титановом бизнесе.

"Мы не допустим, чтобы люди, которые незаконным образом получали преференции от государства и не имеет значения, когда это происходило, во времена ли Виктора Федоровича, или во времена Петра Алексеевича - недра это наш стратегический ресурс. Все граждане Украины являются владельцами этих недр", - заявил секретарь СНБО.

Данилов добавил, что впервые за 30 лет независимости Украины государству добровольно вернули две лицензии на добычу природного газа и производство сырой нефти. Основатели этих компаний, как сказал Данилов, находятся на "всем нам хорошо известных островах".

Напомним, в марте Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел максимальные санкции относительно 19 компаний, обладающих лицензиями на использование недр. Как сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко, компании - недропользователи, на которые СНБО наложила санкции, принадлежат украинско-роSSийскому олигарху Павлу Фуксу. Сам Фукс свою связь с этими компаниями отрицает.