Украина предложила Хорватии взаимно признать свидетельства о вакцинации против ковида

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с министром иностранных и европейских дел Республики Хорватия Горданом Грличем-Радманом на полях Анталийского дипломатического форума.

Об этом сообщила пресс-служба МИД .

Министры обсудили подготовку визита премьера Хорватии в Украине в этом году для активизации политического диалога и увеличения объемов торговли и инвестиций.

Также Кулеба поднял вопрос упрощения условий поездок украинцев в Хорватию в период туристического сезона. Он также предложил заключить соглашение о взаимном признании свидетельств о вакцинации от COVID-19.