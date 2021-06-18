Украина предложила Хорватии взаимно признать свидетельства о вакцинации против ковида

Кулеба обсудил с Грличем-Радманом упрощение условий поездок украинцев в Хорватию.

Украина предложила Хорватии взаимно признать свидетельства о вакцинации против ковида
Дмитро Кулеба та Гордан Грлич-Радман
Фото: МЗС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с министром иностранных и европейских дел Республики Хорватия Горданом Грличем-Радманом на полях Анталийского дипломатического форума.

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Министры обсудили подготовку визита премьера Хорватии в Украине в этом году для активизации политического диалога и увеличения объемов торговли и инвестиций.

Также Кулеба поднял вопрос упрощения условий поездок украинцев в Хорватию в период туристического сезона. Он также предложил заключить соглашение о взаимном признании свидетельств о вакцинации от COVID-19.

Напомним, ранее Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации против ковида. Это первая страна ЕС, с которой воплотили такое решение.

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