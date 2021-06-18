Украина предложила Хорватии взаимно признать свидетельства о вакцинации против ковида
Кулеба обсудил с Грличем-Радманом упрощение условий поездок украинцев в Хорватию.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с министром иностранных и европейских дел Республики Хорватия Горданом Грличем-Радманом на полях Анталийского дипломатического форума.
Об этом сообщила пресс-служба МИД.
Министры обсудили подготовку визита премьера Хорватии в Украине в этом году для активизации политического диалога и увеличения объемов торговли и инвестиций.
Также Кулеба поднял вопрос упрощения условий поездок украинцев в Хорватию в период туристического сезона. Он также предложил заключить соглашение о взаимном признании свидетельств о вакцинации от COVID-19.
Напомним, ранее Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации против ковида. Это первая страна ЕС, с которой воплотили такое решение.