СНБО дополнительно проверит трех человек из списка санкций против "воров в законе"

Данилов объяснил, что эти лица считают, что попали под эти санкции "не совсем корректно".

СНБО дополнительно проверит трех человек из списка санкций против "воров в законе"
Фото: facebook/Рада національної безпеки і оборони України

Совет национальной безопасности и обороны и Служба безопасности Украины проведут дополнительную проверку трех человек, которые попали в список санкций против "воров в законе" и "криминальных авторитетов". Об этом сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

"После первого решения СНБО было очень много обращений по некоторым лицам, которые, по их мнению, попали в эти санкции не совсем корректно ... Поэтому сегодня было дано поручение по трем людям - сделать дополнительную проверку с привлечением службы безопасности, контрразведки и всех соответствующих органов", - пояснил Данилов.

Он также отметил, что МВД внесло на рассмотрение СНБО 12 лиц, находящихся в статусе криминальных авторитетов, лидеров преступных группировок.

Напомним, 14 мая СНБО принял решение о санкциях против 557 "воров в законе" и 111 уголовных авторитетов-иностранцев. Отмечалось, что их активы будут заблокированы, им не будут предоставлять гражданство и вид на жительство, их въезд в Украину будет запрещен.

21 мая президент Зеленский ввел решение СНБО в действие. В списке физических лиц, в отношении которых введены санкции, 674 человека. В частности, санкции введены против главарей "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, а также так называемого главы Крыма Сергея Аксенова. Среди подсанкционных лиц также - "воры в законе" Поликарп Джанелидзе, Андрей Недзельский, Сергей Лысенко, Георгий Хмелидзе, Асоян Нодар и Сергей Олейник. Санкции введены бессрочно.

В списке юридических лиц - десятки веб-ресурсов, связанных с "Л/ДНР" и оккупационными властями Крыма, а также 138 компаний, в том числе роSSийские СМИ Первый канал, ТНТ, НТВ, Звезда и Яндекс. Санкции будут действовать три года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Словения снова объявила об окончании эпидемии COVID-19 в странеСловения снова объявила об окончании эпидемии COVID-19 в стране
Зеленский: Украина заслуживает членства в НАТО и не должна его проситьЗеленский: Украина заслуживает членства в НАТО и не должна его просить
Глава ОБСЕ второй раз с начала года посетит УкраинуГлава ОБСЕ второй раз с начала года посетит Украину
"Большая семерка" на саммите обсудила вопрос Украины"Большая семерка" на саммите обсудила вопрос Украины
ВАКС оправдал экс-депутата Рады Сольвара из-за ошибки следствияВАКС оправдал экс-депутата Рады Сольвара из-за ошибки следствия
Блок рекламы


Похожие новости
СНБО наложил санкции на причастных к разработке вируса notPetyaСНБО наложил санкции на причастных к разработке вируса notPetya
Оккупанты на Донбассе обстреляли Золотое из ручных противотанковых гранатометовОккупанты на Донбассе обстреляли Золотое из ручных противотанковых гранатометов
Зеленский ввел в действие решение СНБО по борьбе с терроризмомЗеленский ввел в действие решение СНБО по борьбе с терроризмом
СНБО анонсировал заседание 18 июня, в повестке дня пять вопросовСНБО анонсировал заседание 18 июня, в повестке дня пять вопросов
Порошенко требует в первую очередь сделать прививки против ковида бойцам в ООС и резервистамПорошенко требует в первую очередь сделать прививки против ковида бойцам в ООС и резервистам
США ослабили санкции против Севпотока-2 из-за импорта Украиной электроэнергии из РФ – ГрибСША ослабили санкции против Севпотока-2 из-за импорта Украиной электроэнергии из РФ – Гриб
ЕС одобрил санкции против причастных к принудительной посадке самолета Ryanair в МинскеЕС одобрил санкции против причастных к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске
Создание депутатской группы внутри фракции противоречит закону, - "Голос"Создание депутатской группы внутри фракции противоречит закону, - "Голос"
Сейм Польши принял резолюцию против "Северного потока-2"Сейм Польши принял резолюцию против "Северного потока-2"
ГБР возбудило дело против "Слуги народа" СеминскогоГБР возбудило дело против "Слуги народа" Семинского
Последние новости
Подгружаем последние новости