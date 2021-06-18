СНБО дополнительно проверит трех человек из списка санкций против "воров в законе"

Данилов объяснил, что эти лица считают, что попали под эти санкции "не совсем корректно".

Совет национальной безопасности и обороны и Служба безопасности Украины проведут дополнительную проверку трех человек, которые попали в список санкций против "воров в законе" и "криминальных авторитетов". Об этом сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

"После первого решения СНБО было очень много обращений по некоторым лицам, которые, по их мнению, попали в эти санкции не совсем корректно ... Поэтому сегодня было дано поручение по трем людям - сделать дополнительную проверку с привлечением службы безопасности, контрразведки и всех соответствующих органов", - пояснил Данилов.

Он также отметил, что МВД внесло на рассмотрение СНБО 12 лиц, находящихся в статусе криминальных авторитетов, лидеров преступных группировок.

Напомним, 14 мая СНБО принял решение о санкциях против 557 "воров в законе" и 111 уголовных авторитетов-иностранцев. Отмечалось, что их активы будут заблокированы, им не будут предоставлять гражданство и вид на жительство, их въезд в Украину будет запрещен.

21 мая президент Зеленский ввел решение СНБО в действие. В списке физических лиц, в отношении которых введены санкции, 674 человека. В частности, санкции введены против главарей "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, а также так называемого главы Крыма Сергея Аксенова. Среди подсанкционных лиц также - "воры в законе" Поликарп Джанелидзе, Андрей Недзельский, Сергей Лысенко, Георгий Хмелидзе, Асоян Нодар и Сергей Олейник. Санкции введены бессрочно.