СНБО наложил санкции на причастных к разработке вируса notPetya

Ограничительные меры применили к четырем юридическим и шести физическим лицам, но имена и названия пока не назвали.

Совет нацбезопасности и обороны наложил санкции на четыре юридических и шесть физических лиц, аффилированных со спецслужбами РоSSии. Эти лица причастны к разработке компонентов вируса notPetya, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

"Они осуществляли его администрирование, модерацию, организовывали кибератаки на объекты критической инфраструктуры нашей страны. Эти киберпреступники внесены в санкционные списки США и обвиняются Штатами в уголовном процессе за осуществление кибератак", - заявил он.

Также СНБО продлил трехлетние санкции от 21 июня 2018 года, наложенные на роSSийские компании.

"Это все субъекты, которые есть в наличии в юридических реестрах и еще живы, потому что часть людей, по которым применили санкции, уже умерли, соответственно, их в этом списке нет", - добавил Данилов.

Напомним, что кибератака вируса NotPetya состоялась 27 июня 2017 года. От вируса-вымогателя пострадали множество украинских объектов: аэропорт "Борисполь", "Укрпочта", "Укртелеком", а также ряд министерств и банковских систем. В Британии от вируса пострадали десятки организаций, в том числе почтовые службы, а также рекламные, юридические, логистические и финансовые компании.

В ЦРУ заявили, что кибератаки организовали роSSийские военные.