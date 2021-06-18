Оккупанты на Донбассе обстреляли Золотое из ручных противотанковых гранатометов

Потерь среди военных нет.

Оккупанты на Донбассе обстреляли Золотое из ручных противотанковых гранатометов
Фото: facebook.com/ato.news

С начала этих суток на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Вблизи Золотого противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов. Боевых потерь среди военных нет.

О действиях вооруженных формирований РФ украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ.

Также с начала суток пиротехники ГСЧС разминировали более 13 гектаров территории и передали на уничтожение 43 взрывоопасных предмета.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - заверили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки, 17 июня, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РоSSийской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня. В результате один военнослужащий получил ранения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Словения снова объявила об окончании эпидемии COVID-19 в странеСловения снова объявила об окончании эпидемии COVID-19 в стране
Зеленский: Украина заслуживает членства в НАТО и не должна его проситьЗеленский: Украина заслуживает членства в НАТО и не должна его просить
Глава ОБСЕ второй раз с начала года посетит УкраинуГлава ОБСЕ второй раз с начала года посетит Украину
"Большая семерка" на саммите обсудила вопрос Украины"Большая семерка" на саммите обсудила вопрос Украины
ВАКС оправдал экс-депутата Рады Сольвара из-за ошибки следствияВАКС оправдал экс-депутата Рады Сольвара из-за ошибки следствия
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты девять раз за сутки нарушили "тишину" на ДонбассеОккупанты девять раз за сутки нарушили "тишину" на Донбассе
Оккупанты девять раз открывали огонь на ДонбассеОккупанты девять раз открывали огонь на Донбассе
Украинский военный получил ранения в результате обстрела на ДонбассеУкраинский военный получил ранения в результате обстрела на Донбассе
На Донбассе погиб 24-летний военный из Равы-РусскойНа Донбассе погиб 24-летний военный из Равы-Русской
Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и ТРКОккупанты обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и ТРК
На оккупированном Донбассе массово закрывают учебные заведения, - ДенисоваНа оккупированном Донбассе массово закрывают учебные заведения, - Денисова
Оккупанты восемь раз открывали огонь на Донбассе за суткиОккупанты восемь раз открывали огонь на Донбассе за сутки
Двое военных ранены на Донбассе из-за взрыва неизвестного взрывного устройстваДвое военных ранены на Донбассе из-за взрыва неизвестного взрывного устройства
Оккупанты обстреляли Новотошковское и ВодяноеОккупанты обстреляли Новотошковское и Водяное
Оккупанты обстреляли позиции ОС около НовотошковскогоОккупанты обстреляли позиции ОС около Новотошковского
Последние новости
Подгружаем последние новости