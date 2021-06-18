Оккупанты на Донбассе обстреляли Золотое из ручных противотанковых гранатометов

С начала этих суток на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Вблизи Золотого противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов. Боевых потерь среди военных нет.

О действиях вооруженных формирований РФ украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ .

Также с начала суток пиротехники ГСЧС разминировали более 13 гектаров территории и передали на уничтожение 43 взрывоопасных предмета.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - заверили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки, 17 июня, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РоSSийской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня. В результате один военнослужащий получил ранения.