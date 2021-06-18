Жителям затопленной Ялты отключили свет и воду

В городе обесточены 80 трансформаторных подстанций и две линии электропередачи.

В затопленной после ливней оккупированной Ялте обесточены 80 трансформаторных подстанций и две линии электропередачи, в результате чего 2700 человек остались без электроснабжения.

Об этом сообщает сайт "Крым.Реалии" со ссылкой на "Крымэнерго".

"В Большой Ялте непогода (сильные ливни) привела к технологическим нарушениям в сетях. По состоянию на 12:00 18 июня обесточены 80 трансформаторных подстанций и две линии электропередачи 6-10 кВ, всего без электроснабжения - около 2700 потребителей", - говорится в сообщении.

Также из-за затопления россияская оккупационная власть города объявила об отключении водоснабжения в регионе. А "глава" Ялты Янина Павленко сообщила о введении чрезвычайного положения в городе.

Напомним, в ночь на 18 июня в результате обильных осадков затопило Большую Ялту, в городе затоплены пешеходные переходы. Жителей города попросили не выходить из дома.

Сутками ранее в восточных районах Крыма выпало почти две месячных нормы дождя - 82 мм. В Керчи затопило улицы и дома по второй этаж.