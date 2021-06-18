Жителям затопленной Ялты отключили свет и воду

В городе обесточены 80 трансформаторных подстанций и две линии электропередачи.

Жителям затопленной Ялты отключили свет и воду
Фото: twitter.com

В затопленной после ливней оккупированной Ялте обесточены 80 трансформаторных подстанций и две линии электропередачи, в результате чего 2700 человек остались без электроснабжения.

Об этом сообщает сайт "Крым.Реалии" со ссылкой на "Крымэнерго".

"В Большой Ялте непогода (сильные ливни) привела к технологическим нарушениям в сетях. По состоянию на 12:00 18 июня обесточены 80 трансформаторных подстанций и две линии электропередачи 6-10 кВ, всего без электроснабжения - около 2700 потребителей", - говорится в сообщении.

Также из-за затопления россияская оккупационная власть города объявила об отключении водоснабжения в регионе. А "глава" Ялты Янина Павленко сообщила о введении чрезвычайного положения в городе.

Напомним, в ночь на 18 июня в результате обильных осадков затопило Большую Ялту, в городе затоплены пешеходные переходы. Жителей города попросили не выходить из дома.

Сутками ранее в восточных районах Крыма выпало почти две месячных нормы дождя - 82 мм. В Керчи затопило улицы и дома по второй этаж.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Словения снова объявила об окончании эпидемии COVID-19 в странеСловения снова объявила об окончании эпидемии COVID-19 в стране
Зеленский: Украина заслуживает членства в НАТО и не должна его проситьЗеленский: Украина заслуживает членства в НАТО и не должна его просить
Глава ОБСЕ второй раз с начала года посетит УкраинуГлава ОБСЕ второй раз с начала года посетит Украину
"Большая семерка" на саммите обсудила вопрос Украины"Большая семерка" на саммите обсудила вопрос Украины
ВАКС оправдал экс-депутата Рады Сольвара из-за ошибки следствияВАКС оправдал экс-депутата Рады Сольвара из-за ошибки следствия
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты стреляли около Гранитного и СветлодарскаОккупанты стреляли около Гранитного и Светлодарска
Оккупанты стреляли у Гранитного и СветлодарскаОккупанты стреляли у Гранитного и Светлодарска
Зеленский считает выдачу роSSийских паспортов жителям ОРДЛО первым шагом к аннексииЗеленский считает выдачу роSSийских паспортов жителям ОРДЛО первым шагом к аннексии
Заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди написала заявление об отставкеЗаместитель министра экономики Светлана Панаиотиди написала заявление об отставке
Два прифронтовых села в Донецкой области седьмые сутки остаются без воды и светаДва прифронтовых села в Донецкой области седьмые сутки остаются без воды и света
РоSSия позволит жителям оккупированного Донбасса принять участие в выборах в ГосдумуРоSSия позволит жителям оккупированного Донбасса принять участие в выборах в Госдуму
Резников: война за воду очень дорого обойдется РоSSииРезников: война за воду очень дорого обойдется РоSSии
Украина, Польша и Литва сделали совместное заявление по поводу агрессивных действий РФУкраина, Польша и Литва сделали совместное заявление по поводу агрессивных действий РФ
Рада дала зеленый свет ограничению импорта роSSийской электроэнергииРада дала зеленый свет ограничению импорта роSSийской электроэнергии
Власти Японии разрешили слить в океан воду с АЭС ФукусимаВласти Японии разрешили слить в океан воду с АЭС Фукусима
Последние новости
Подгружаем последние новости