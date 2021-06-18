СБУ проводит обыски в "Муниципальной варте" в Киеве (обновлено)

Следственные действия проходят в рамках дела о незаконном обращении с оружием.

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят следственные действия на территории коммунального предприятия "Муниципальная варта" в Киеве .

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

Отмечается, что членов "Муниципальной варты" подозревают в организации незаконного стрелкового полигона на территории бывшего детского лагеря в Дарницком районе столицы.

"Установлено, что к организации полигона причастны члены Общественного формирования по охране общественного порядка «Муниципальная варта». Тренировки по стрельбе проводились с использованием незарегистрированного огнестрельного оружия.

Кроме того, участники группы хранили боеприпасы, взрывчатые вещества и средства поражения, незаконно перемещенные из района проведения ООС", - говорится в сообщении.

Во время обысков в помещениях фигурантов обнаружены и изъяты: гранатомет РПГ-22, 400 г тротила, 2 корпуса гранат РГД-5, полуавтоматический пистолет "KRISS" производства США калибра 9*21 мм, почти сотня патронов различного калибра, значительное количество охотничьего нарезного оружия.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

В настоящее время в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса продолжаются следственные действия и проводятся экспертизы. Решается вопрос сообщения о подозрении фигурантам производства.

Фото: ssu.gov.ua