СБУ проводит обыски в "Муниципальной варте" в Киеве (обновлено)

Следственные действия проходят в рамках дела о незаконном обращении с оружием.

СБУ проводит обыски в "Муниципальной варте" в Киеве (обновлено)
СБУ проводить обшук у "Муніципальній варті"
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят следственные действия на территории коммунального предприятия "Муниципальная варта" в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что членов "Муниципальной варты" подозревают в организации незаконного стрелкового полигона на территории бывшего детского лагеря в Дарницком районе столицы.

"Установлено, что к организации полигона причастны члены Общественного формирования по охране общественного порядка «Муниципальная варта». Тренировки по стрельбе проводились с использованием незарегистрированного огнестрельного оружия.

Кроме того, участники группы хранили боеприпасы, взрывчатые вещества и средства поражения, незаконно перемещенные из района проведения ООС", - говорится в сообщении.

Во время обысков в помещениях фигурантов обнаружены и изъяты: гранатомет РПГ-22, 400 г тротила, 2 корпуса гранат РГД-5, полуавтоматический пистолет "KRISS" производства США калибра 9*21 мм, почти сотня патронов различного калибра, значительное количество охотничьего нарезного оружия.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

В настоящее время в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса продолжаются следственные действия и проводятся экспертизы. Решается вопрос сообщения о подозрении фигурантам производства.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, "Муниципальная варта" в Киеве начала работу в 2017 году. Так, 29 июня получили удостоверения первые 36 представителей нового общественного формирования охраны правопорядка. Отмечалось, что подразделение будет помогать полицейским обеспечивать и поддерживать правопорядок в столице. Речь идет о решении проблем незаконной торговли, неправильной парковки, патрулировании улиц.

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