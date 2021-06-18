ГБР провело обыск в антирейдерской комиссии Минюста по делу о мошенничестве

Государственное бюро расследований в четверг, 17 июня, провело обыск в Коллегии по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации Министерства юстиции, известной также как антирейдерская комиссия.

На сайте ГБР сообщается, что следователи изымали документы относительно предприятия, которое якобы стало жертвой мошеннических действий.

В начале января 2021 года представитель деревообрабатывающей компании пожаловался в Минюст на рейдерские действия по стороны частного нотариуса. После этого на него вышли двое адвокатов, предложив за деньги ускорить рассмотрение жалобы в Минюсте. При этом они не имели ни возможностей, ни намерения помогать.

Путем обмана один из адвокатов получил от потерпевшего более 400 тысяч гривен, и 17 июня он был задержан при получении транша в размере 10 тысяч долларов. В этот же день состоялась выемка документов в антирейдерской комиссии.

Фото: ГБР

Задержанного адвоката обвиняют по ч. 4 ст. 190 УК Украины, то есть в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что коллегию по рассмотрению дел в сфере государственной регистрации создали в начале 2020 года вместо созданных предыдущей властью комиссии с аналогичным названием и комиссии по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации и комиссии по вопросам аккредитации субъектов государственной регистрации.