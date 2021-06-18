Два корабля НАТО вошли в одесский порт

Корабли входят в эскорт новейшего британского авианосца Queen Elizabeth, недавно вышедшего в кругосветный поход.

Фото: Думская

В одесский порт утром 18 июня зашли два корабля стран НАТО.

Британский эсминец HMS Defender D36 в 9:30 встретился с лоцманским катером, а через полтора часа стал у 19-го причала морвокзала, пишет одесское издание Думская.

У 18-го причала должен пришвартоваться фрегат ВМС Нидерландов HNMLS Eversten F805.

Проводку кораблей осуществили буксиры портофлота "Булат" и "Патриот".

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Корабли входят в эскорт новейшего британского авианосца Queen Elizabeth, недавно вышедшего в кругосветный поход.

Незадолго до захода в Одессу Defender и Eversten провели совместные маневры с американским эсминцем USS Laboon DDG58.

Напомним, что в конце апреля РоSSия закрыла три района Черного моря в районе оккупированного Крыма для иностранных военных кораблей и других государственных судов. Запрет будет действовать до 31 октября.

После этого Украина призвала НАТО увеличить свое присутствие в Черном море.

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