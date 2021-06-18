Два корабля НАТО вошли в одесский порт
Корабли входят в эскорт новейшего британского авианосца Queen Elizabeth, недавно вышедшего в кругосветный поход.
В одесский порт утром 18 июня зашли два корабля стран НАТО.
Британский эсминец HMS Defender D36 в 9:30 встретился с лоцманским катером, а через полтора часа стал у 19-го причала морвокзала, пишет одесское издание Думская.
У 18-го причала должен пришвартоваться фрегат ВМС Нидерландов HNMLS Eversten F805.
Проводку кораблей осуществили буксиры портофлота "Булат" и "Патриот".
Корабли входят в эскорт новейшего британского авианосца Queen Elizabeth, недавно вышедшего в кругосветный поход.
Незадолго до захода в Одессу Defender и Eversten провели совместные маневры с американским эсминцем USS Laboon DDG58.
Напомним, что в конце апреля РоSSия закрыла три района Черного моря в районе оккупированного Крыма для иностранных военных кораблей и других государственных судов. Запрет будет действовать до 31 октября.
После этого Украина призвала НАТО увеличить свое присутствие в Черном море.