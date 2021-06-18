ОАСК остановил действие предписания НАПК о расторжении контракта с Витренко

Оно остановлено до вступления в законную силу решения в деле по иску Дениса Шмыгаля к Нацагентству.

ОАСК остановил действие предписания НАПК о расторжении контракта с Витренко
ОАСК
Фото: unn.com.ua

Окружной административный суд Киева остановил предписание Нацагентства по предупреждению коррупции о необходимости расторжения контракта с главой НАК "Нафтогаз" Юрием Витренко.

Решение принято по иску премьер-министра Дениса Шмыгаля, сообщили на странице Минюста в Facebook.

Предписание приостановлено до вступления в законную силу решения в деле по иску Дениса Шмыгаля к Нацагентству.

"При этом, суд отмечает, что принятие мер обеспечения иска не является решением публично-правового спора по существу. Пока принятие мер обеспечения иска суд считает вынужденной мерой, поскольку их непринятие приведет к негативным последствиям, для восстановления которых необходимо будет приложить значительные усилия и расходы. Рассмотрение данного дела будет осуществляться по правилам упрощенного искового производства в судебном заседании с уведомлением (вызовом) сторон. Судебное заседание назначено на 29 июня", - говорится в заявлении.

Напомним, что 28 апреля Кабмин провел заседание общего собрания акционеров компании НАК "Нафтогаз Украины". Во время заседания был рассмотрен отчет о деятельности НАК в 2020 году. На заседании правительство уволило Андрея Коболева с должности главы правления НАК и назначило на эту должность Витренко сроком на год.

По неофициальной информации, из-за увольнения Коболева сорвалась встреча Зеленского с американским президентом Джо Байденом.

НАПК считает, что назначение Витренко противоречит законодательству Украины. Закон "О предупреждении коррупции" предусматривает, что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участия в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство. Такое ограничение действует независимо от того, сколько человек работал в должности до увольнения. Витренко же, будучи руководителем Минэнерго, по мнению НАПК, системно участвовал в подготовке решений относительно деятельности НАК "Нафтогаз Украины" до назначения на должность главы правления компании.

Витренко не согласился с предписанием НАПК и собирается обжаловать его в суде.

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