Депутаты подали 750 поправок к законопроекту об очистке ВСП

Депутаты Верховной Рады предложили около 750 поправок к законопроекту №5068 об очистке Высшего совета правосудия.

Об этом на брифинге в парламенте сказал глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Андрей Костин.

"Комитет разрабатывает поправки к законопроекту №5068, касающемуся реформы Высшего совета правосудия. Мы готовим комитет на следующей неделе. Там несколько больше поправок внесено [по сравнению с законопроектом о ВККСУ, который Рада начала рассматривать 18 июня], около 750", - сказал Костин.

По его словам, законопроект о ВСП будет вынесен на рассмотрение в зал сразу после законопроекта о Высшей квалификационной комиссии судей - на следующей или через одну пленарную неделю.

Напомним, что Высший совет правосудия отвечает за назначение, перевод, увольнение, привлечение к дисциплинарной ответственности, отстранение, а также выдачу разрешения на задержание и арест судей. Он также занимается вопросами отправления судьи в отставку и соблюдения им этических норм.

В 2020 году Конституционный суд признал частично неконституционной судебную реформу президента Владимира Зеленского, в том числе предусмотренную ею деятельность Комиссии по вопросам добропорядочности и этики при ВРУ.

Законопроект №5068 предлагает заменить ее на Этическую комиссию с почти аналогичными полномочиями. Она должна будет проверить добропорядочность действующих членов ВСП и в будущем проверять кандидатов в члены ВСП.