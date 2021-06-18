Лиссабон закрывают на выходные из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Власти обещают, что нового локдауна в стране не будет.

Лиссабон закрывают на выходные из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
Фото: Вікіпедія

Из-за увеличения числа случаев заражения коронавирусом в столице Португалии Лиссабоне введены дополнительные карантинные меры.

В течение ближайших выходных жители города смогут покинуть его только по уважительным причинам, передает DW.

Согласно сообщениям местных властей, въезд в столицу Португалии иностранцам также будет разрешен только в исключительных случаях. Сейчас в Лиссабоне проживает 2,8 миллиона человек.

Вместе с тем президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза заявил, что считает лишним введение нового локдауна на всей территории страны. Уровень новых заражений сам по себе не оправдывает введение серьезных ограничений, пока число госпитализаций остается существенно ниже, чем зимой, указал он.

Между тем премьер-министр страны Антониу Кошта заявил, что не может гарантировать, что нового локдауна не будет.

Как сообщалось, коронавирус набирает обороты в РоSSии. Вспышка COVID-19 в Москве превысила прошлогодние максимумы.

Ранее в Национальной академии наук предупреждали, что вспышка ковида из РоSSии перейдет в Украину. По данным НАНУ, значительно более заразный и опасный штамм "Дельта" больше всего распространился также в Португалии и Великобритании.

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