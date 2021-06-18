Германия открывает границы для вакцинированных туристов

Разрешение на въезд в страну будут предоставлять путешествующим с какой-либо важной целью.

Федеральное правительство Германии с 25 июня разрешит въезд полностью вакцинированным путешественникам из стран, не входящих в Европейский Союз.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел ФРГ.

"Через четырнадцать дней после получения последней необходимой дозы вакцины они могут въехать в Германию с любой важной целью - например, в качестве туриста или посетить семью и друзей - при условии, что они будут соблюдать общие требования законодательства о проживании", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что прививки должно быть сделаны вакцинами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

В то же время въезд в Германию из стран, которые вызывают обеспокоенность, по-прежнему запрещен.

До этого в страну можно было въезжать путешественникам из стран-членов ЕС , ассоциированных членов Шенгенской зоны: Исландии, Норвегии, Швейцарии, Лихтенштейна; ряда стран, въезд из которых разрешался на основании проведенной ЕС оценки эпидемиологической ситуации.

Ранее сообщалось, что все области Украины находятся в "зеленой" карантинной зоне по критериям Европейского Союза, а показатели заболеваемости коронавирусом COVID-19 достигли самых низких значений за последний год.