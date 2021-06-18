Рада начала рассмотрение более 500 поправок к законопроекту из пакета судебной реформы

Верховная Рада Украины начала рассмотрение более 500 поправок, предложенных к первому законопроекту из пакета судебной реформы. Проект закона 3711-д касается возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Член регламентного комитета, нардеп "Слуги народа" Павел Фролов на канале в Telegram сообщил, что принимать этот закон будут, скорее всего, уже на следующей пленарной неделе.

Законопроект устанавливает, что окончательное решение по формированию ВККС лежит на Высшем совете правосудия.

ВСП должен определять количество судей. Комиссия будет считаться полномочной при условии назначения хотя бы 11 из 16 членов по результатам конкурса. На первом этапе конкурса будет работать Комиссия по вопросам добропорядочности. Она будет состоять из трех человек от Совета судей и трех человек-международников. Второй этап проверки - на компетентность - будет проводить Высший совет правосудия.

Комиссия по добропорядочности будет предлагать не менее двух кандидатур на одну должность члена ВККС (то есть не менее 32 кандидатов) минимум четырьмя голосами. Из судей, которые прошли проверку на добропорядочность, ВРУ будет проводить отбор по критериям профессиональной компетентности.

Закон позволит сформировать ВККС и запустить процесс отбора судей, дефицит которых в Украине сейчас составляет около 2000 человек. Из-за этого затягивается рассмотрение некоторых дел.

Павел Фролов в блоге на "Цензор.нет" пояснил, что к минусам законопроекта относится вопрос к добропорядочности членов ВСП, возможности злоупотреблений действующих членов ВСП при назначении членов ВККС и фактическое право вето на назначение членов ВККС у "международников", что не предусмотрено Конституцией.

Кроме того, не определена периодичность пересмотра количества судей в судах, не определены сроки проведения реорганизации ВСУ путем присоединения к ВС и сроки для перевода судей ВСУ в штат ВС; не урегулирован вопрос, кого из действующих судей, в случае сокращения количества судей, следует оставлять на должностях, а кого - нет.