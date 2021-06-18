Прокуратура обжаловала оправдательный приговор экс-депутату Левусу

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала оправдательный приговор бывшему депутату Верховной Рады Андрею Левусу.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

"18 июня 2021 года прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры в установленном законом порядке подал апелляционную жалобу на приговор ВАКС от 21.05.2021, которым народный депутат Украины VIII созыва признан невиновным в незаконном получении компенсации на расходы по найму номера в гостинице « Киев »", - говорится в сообщении.

Прокуратура считает, что судья первой инстанции неправильно оценил фактические обстоятельства уголовного производства против Левуса, и просит назначить экс-депутату наказание в виде лишения свободы.

Напомним, что по версии НАБУ, Левус незаконно получил от государства компенсацию за аренду гостиничного номера в 2014-2017 годах, потому что имел собственное жилье в столице. Сумма компенсации - почти 544 тысячи гривен.

Его обвиняют по ч. 2 ст. 364 УК Украины - злоупотребление властью.

14 июня ВАКС оправдал еще одного бывшего депутата, которого судили по этой статье. Романа Сольвара освободили от ответственности за получение 361 тыс. гривен компенсации за аренду жилья, потому что судья пришла к выводу, что его действия квалифицировали не по той статье.