Заробитчане из Украины могут пройти вакцинацию еще в одной стране

Темпы вакцинации от коронавируса в Украине продвигаются медленно. На сегодня сумели получить хотя бы по одной дозе вакцины лишь около 2 миллионов украинцев. При этом только 300 тысяч из них вакцинированы уже второй дозой. Из-за этого многие заробитчане не могут быстро устроиться на работу в Европе.

Еще одна страна приняла решение о вакцинации украинских заробитчан

Впрочем, Европе украинцы нужны не меньше, чем Европа украинцам. Первой приняла решение о вакцинации заробитчан соседняя Польша.

А вслед за ней уже и другая страна решила, что ей будет выгоднее вакцинировать у себя работников из-за границы, чем ждать, пока они пройдут необходимый карантин. Теперь и Финляндия решила делать вакцинацию заробитчанам, которые туда прибывают.

Еще одна страна приняла решение о вакцинации украинских заробитчан

Минздрав Финляндии рекомендовал органам здравоохранения в муниципалитетах делать прививку от коронавируса заробитчанам. Они могут обратиться в прививочный центр по месту временного проживания в этой стране и получить там прививку.

При этом в одних регионах страны эта процедура более доступна, в других – пока менее доступна, говорят власти Финляндии. Окончательное решение о вакцинации будет приниматься местными муниципалитетами.


Марченко Любов, Тудей

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