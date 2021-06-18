Военный атташе Посольства США ознакомилась со стендом авиакомпании "Украинские вертолеты" на выставке в Киеве

Авиакомпания продемонстрировала модернизированный вертолет Ми-8МТВ-1.

Военный атташе Посольства США ознакомилась со стендом авиакомпании "Украинские вертолеты" на выставке в Киеве

Военный атташе Посольства США полковник Британи Стюарт ознакомилась со стендом авиакомпании «Украинские вертолеты» на выставке «Авиасвит-XXI» в Киеве.

Авиакомпания продемонстрировала модернизированный вертолет Ми-8МТВ-1, оборудованный медицинскими модулями (в количестве от 1 до 3) с реанимационным оборудованием, а также медицинской шиной для безопасного хранения медикаментов.

Кроме того, модернизированный Ми-8 способен переносить до 3 тонн груза, который используется во время поисково-спасательных операций и пожаротушения.

Также на вертолете установлена интегрированная система ночного видения (очки ночного видения (NVG), оптико-электронная система наблюдения (FLIR), поисковый прожектор, связанный с FLIR, в том числе для работы в инфракрасном режиме).

Благодаря системе спутниковой видеосвязи есть возможность передавать видеоданные, которые фиксируются камерами FLIR с борта вертолета и передаются на наземный пункт управления.

"Сегодня мы представляем вертолет поисково-спасательный и для аэромедицинской эвакуации, который используется в миротворческих миссиях ООН в Республике Мали, Сомали, Республике Джибути. Этот вертолет работает 24/7 с готовностью оказать помощь пострадавшим в течение 30 минут после получения задания. Вертолет может работать автономно, без помощи наземных служб, определяя местоположение пострадавших, обеспечивая поиск и спасение людей", - рассказал глава правления авиакомпании "Украинские вертолеты" Владимир Ткаченко.

Вертолет также оборудован усиленной лебедкой. Для работы в местах с повышенным уровнем опасности на вертолет установлена защита от стрелкового оружия (кевлар) и система противоракетной защиты. В то же время, всего за 40 минут экипаж вертолета может конвертировать воздушное судно в следующие конфигурации: разведка/быстрое реагирование, поисково-спасательная, аэромедицинская эвакуация, пассажирская, грузовая.

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