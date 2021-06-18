Враг обстрелял украинские позиции у Песков, Луганского и Водяного

Защитники открывали ответный огонь.

Враг обстрелял украинские позиции у Песков, Луганского и Водяного
Фото: facebook/Оперативне командування "Південь”

С полуночи четверга, 17 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три обстрела со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Боевых потерь среди украинских бойцов нет, информирует пресс-центр ООС в вечерней сводке.

Сообщается, что вблизи Песков противник вел огонь из минометов 120-го калибра. Неподалеку Луганского роSSийские оккупанты открыли огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"А в районе Водяного, что на Приазовье, враг обстрелял наши позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на вражеские обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь. Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 16 июня, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации девять раз нарушали режим прекращения огня. Вследствие обстрела ранен украинский боец.

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