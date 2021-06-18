"Европейская солидарность" призвала президента ветировать закон о "нулевом" декларировании

«Европейская солидарность» призывает Владимира Зеленского наложить вето на закон о так называемом добровольном декларировании - об этом в Facebook сообщила народный депутат Нина Южанина.

«Принятый на днях закон о так называемом добровольном декларировании - это отнюдь не о добровольном декларировании. И вовсе не о налоговой амнистии. Это попытка обязать средний класс задним числом оплатить дополнительно 5% сбора за активы, накопленные на протяжении всей независимости Украины: деньги, квартиры, дачи, машины», - отмечает Южанина.

«Именно средний класс власти назначили виновным в провале своей экономической политики и планируют за счет обычных людей залатать дыры в бюджете. И, что наиболее цинично, больно ударит налоговая амнистия по нашим заробитчанам, которые выезжают работать за границу не от хорошей жизни. Другую сторону налоговой амнистии люди почувствуют не сразу, но может быть поздно», - отмечает депутат.

«В сентябре 2022 года завершится период «добровольности», и тех, кто не подаст декларацию, налоговая спросит об источниках происхождения их доходов. Если же документального подтверждения приобретения активов у людей нет (ведь они не обязаны хранить документы дольше, чем три года), оплатить придется уже не 5%, а 18%. И только можно будет найти правду в «справедливых» украинских судах», - прогнозирует Южанина.

«А самое большое шулерство монобольшинства заключается в том, что ранее оно уже освободило от уплаты НДФЛ доходы физического лица за 2020, 2021 годы, полученные в результате ликвидации оффшоров. То есть для владельцев крупного капитала налоговая амнистия по факту состоялась под «ноль», остальным же гражданам - добровольно-принудительная уплата дополнительного налога», - возмущается представитель « ЕС ».

«К сожалению, в процессе рассмотрения законопроекта №5153 ни одна поправка, направленная на то, чтобы сделать его менее жестким по отношению к людям, не была учтена. И когда главный идеолог налоговой амнистии профессор Г говорит, что акция будет добровольной и не будет фискальных последствий, он в очередной раз врет, не краснея. Ведь принятым законом предусмотрено дальнейшее усиление контроля за полнотой налогообложения доходов физических лиц (о чем правительство должно разработать отдельный законопроект)», - пишет Южанина.

«Именно поэтому «Европейская солидарность» требует от Владимира Зеленского ветировать закон о налоговой амнистии, если он не хочет запомниться как враг среднего класса. А потом - принять этот закон в Верховной Раде в новой редакции, которая действительно будет означать для людей подведение черты под прошлым, в котором по тем или иным причинам налоги уплачивались не в полном объеме, и начало налоговой истории с чистого листа», - резюмирует Южанина.