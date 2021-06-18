В Украине начнут работу два ведомства по охране культурного наследия

Министр культуры заявил о завершении реформирования в системе управления культурой.

В Украине начнут работу два ведомства по охране культурного наследия
Фото: Макс Требухов

В Украине начнут работу Государственная служба охраны культурного наследия и Государственная инспекция культурного наследия.

Соответствующее постановление Кабинет министров принял 16 июня, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

"Эти органы исполнительной власти будут отвечать за реализацию государственной политики в сферах охраны культурного наследия, музейного дела, вывоза, ввоза и возвращения культурных ценностей. Их деятельность весома, ведь они еще и осуществляют контроль в отрасли, оперативно реагируя на проблемы", - сказано в сообщении.

Планируется, что Госслужба культурного наследия будет заниматься разрешительными и административными услугами в сфере охраны наследия, управлять культурными институтами, такими как музейные комплексы, реализовывать политику по возвращению в Украину культурных ценностей.

Тогда как Госинспекция будет осуществлять надзор и контроль в сфере охраны культурного наследия.

Как отметил министр культуры Александр Ткаченко, такое решение правительства завершает реформирование в системе управления культурой. Отныне МКИП будет заниматься стратегиями и политиками, а агентства и службы - оперативной деятельностью.

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