Новинский хочет купить телеканал "Наш"

"Пока еще результатов нет. Как только что-то произойдет, вы об этом узнаете".

Новинский хочет купить телеканал "Наш"

Депутат Верховной Рады Вадим Новинский хочет купить телеканал "Наш".

Об этом он сказал в комментарии программе "Схемы".

"Разговоры такие идут давно - наверное, уже более года - о том, что можно было бы каким-то образом участвовать в акционерном капитале этого телеканала. Но пока еще результатов нет. Как только что-то произойдет, вы об этом узнаете - я сделаю это публично", - заявил Новинский.

В апреле "Украинская правда" сообщала со ссылкой на собственные источники, что Новинский уже сейчас является спонсором телеканала.

Напомним, что сейчас владельцем "Наш" (ООО "Наша Прага") "является бывший депутат Евгений Мураев.

Ранее Мураеву принадлежал канал NewsOne (ООО "Новости 24 часа"), но в начале октября 2018 года корпоративные права на него перешли к депутату Тарасу Козаку, близкому к Виктору Медведчуку.

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