Во Львове суд арестовал защитника памятников Василия Петрика с залогом 567 тыс. гривен

Его обвиняют в подделке подписи доктора наук Гречило, чтобы не разрушали Николаевскую крепость для добычи песка.

Во Львове суд арестовал защитника памятников Василия Петрика с залогом 567 тыс. гривен
Василь Петрик
Фото: portal.lviv.ua

Галицкий районный суд Львова избрал известному местному защитнику паятников и новому руководителю управления охраны объектов культурного наследия Львовской облгосадминистрации Василию Петрику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает "Львовский портал".

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и взял под стражу защитника памятников Василия Петрика с возможностью залога в размере 567 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Несколько человек хотели взять Василия Петрика на поруки, однако судья не принял это во внимание.

"Сам чиновник все обвинения отвергает и считает уголовное дело "притянутым за уши" из-за его борьбы за Николаевскую крепость - непризнанный до сих пор памятник, который хотят уничтожить ради добычи песка", - пишет издание.

Адвокат Петрика Татьяна Кочирко заявила, что решение суда будут обжаловать.

Дело против Петрика открыли якобы из-за хищения бюджетных средств во время работ в нацзаповеднике "Древний Звенигород". Речь идет о Николаевской крепости - комплексе исторических сооружений крепости XIX-XX вв., который состоит из 21 объекта.

Фото: portal.lviv.ua

Защитники памятников считают, что ее хотят уничтожить ради обустройства песчаного карьера. После огласки дела в ЛОГА инициировали предоставление ей статуса памятника, для чего началось оформление необходимой документации.

По неофициальной информации, добывать песок на месте Николаевской крепости хочет частная фирма "Захидинвест-партнеры". Чтобы реализовать эту идею, якобы привлекли директора коммунального предприятия облсовета "Реставрация и управление замками и дворцами Львовщины", который разработал и направил в Минкульт документацию, в которой утверждается, что этот объект не является памятником. При этом защитники памятников обвиняют Петрика в подделке подписи доктора наук Андрея Гречило.

Николаевская крепость является единственным в Украине образцом австрийских фортификаций XIX-XX века и до сих пор сохранилась на 95%.

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