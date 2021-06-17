Оккупанты девять раз открывали огонь на Донбассе

За прошедшие сутки, 16 июня, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации девять раз нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, вблизи населенного пункта Авдеевка оккупанты дважды обстреливали наши позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку от Зайцева, Талаковки и Новоселовки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.

В районе Водяного на Приазовье оккупанты вели огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Новгородского противник обстреливал украинских защитников из вооружения БМП-1 и ручных противотанковых гранатометов. Около Луганского роSSийские наемники вели прицельный огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции ВСУ неподалеку от Новотошковского враг обстрелял из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил осколочное ранение. Ему оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

По состоянию на 7:00 утра 17 июня со стороны роSSийско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Песков противник вел огонь из минометов 120-го калибра.

На вражеские обстрелы наши защитники открывали ответный огонь.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.