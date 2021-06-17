Новый премьер-министр Израиля пригласил Зеленского в Иерусалим

Зеленский стал одним из первых иностранных лидеров, с которыми Беннет поговорил в качестве премьер-министра.

Новый глава израильского правительства Нафтали Беннет пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Иерусалим для открытия Украинского инновационного центра, пишет Times of Israel.

"Лидеры договорились расширять двусторонние сотрудничество с акцентом на технологиях", - сообщили в офисе премьер-министра.

В издании отметили, что Израиль и Украина укрепляют связи между двумя странами, однако Израиль пытается балансировать так, чтобы не ставить под угрозу отношения с Москвой.

Медиа также подчеркнуло, что Зеленский стал одним из первых иностранных лидеров, с которыми Беннет поговорил в качестве премьер-министра.

Иерусалим, как известно, считают своим городом и Израиль, и Палестина. В мае между группировкой и партией ХАМАС, контролирующей власть в секторе Газа, и Государством Израиль вспыхнули споры.

Противостояние завершились мирным соглашением, однако на этой неделе Израиль нанес воздушные удары по сектору Газа в ответ на запуск шаров с зажигательным веществом в сторону Израиля.