Зеленский пригласил нового премьер-министра Израиля на саммит Крымской платформы

Был отмечен успешный старт Соглашения о свободной торговле между Израилем и Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Государства Израиль Нафтали Беннетом.

Об этом сообщает пресс-служба главы державы.

Владимир Зеленский поздравил Нафтали Беннета с формированием нового правительства Израиля и назначением на должность Премьер-министра Государства Израиль.

«Наши дружественные народы объединяет многовековая общая история и тесные межчеловеческие контакты. Совместными усилиями должны углубить близкие, партнерские отношения между Украиной и Израилем. Рассчитываю на дальнейшее плодотворное сотрудничество с вами и вашим правительством», - сказал Президент Украины.

Был отмечен успешный старт Соглашения о свободной торговле между Израилем и Украиной, дальнейшая практическая имплементация которого должна способствовать наращиванию торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в сфере инвестиций.

Владимир Зеленский пригласил Нафтали Беннета посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости нашего государства. Президент проинформировал о запланированных мероприятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра и выразил надежду на высокий уровень представительства израильской стороны.

Напомним, представители Нидерландов примут участие в инаугурационном саммите Крымской платформы, а также торжественных мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.