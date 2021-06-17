РоSSия хочет до 2025 года изъять украинские паспорта в ОРДЛО, - Гармаш

РФ целенаправленно изолирует оккупированные территории от Украины.

РоSSия хочет до 2025 года изъять украинские паспорта в ОРДЛО, - Гармаш
Фото: facebook.com/sergiy.garmash

Кремль приказал до 2025 года изъять все украинские паспорта в ОРДЛО. Об этом заявил представитель оккупированного Донецка в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, передает “Укринформ”.

"Выдача роSSийских паспортов там (в ОРДЛО - ред.) прогрессирует. По моей информации, к 2025 году ставится задача, чтобы там не было тех, кто будет иметь украинские паспорта, то есть их еще могут изымать. И тогда возникнет проблема не КПВВ, а возможности наших граждан въехать на подконтрольную территорию Украины при отсутствии украинских документов. Проблема очень серьезная", - сказал Гармаш на пресс-конференции "Права человека на востоке Украины во время пандемии: как улучшить работу КПВВ на линии разграничения".

По его словам, трудно пока сказать, как эту проблему можно решить.

Гармаш отметил, что КПВВ не работают не из-за COVID-19, а по политическим соображениям.

"РФ целенаправленно изолирует эти территории от Украины. Это политика РФ в отношении оккупированных территорий - изоляция от Украины всеми средствами", - подчеркнул он.

Напомним, что роSSийские паспорта получили минимум 400 тысяч жителей оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей.

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