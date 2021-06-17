Украинский военный получил ранения в результате обстрела на Донбассе

Состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное.

Украинский военный получил ранения в результате обстрела на Донбассе
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Военнослужащий ВС Украины получил осколочное ранение в результате обстрела вооруженными формированиями РФ позиций украинских подразделений вблизи населенного пункта Луганское на востоке Украины.

Об этом сообщает пресс-центр ОТГ “Север”.

Инцидент произошел сегодня, 16 июня, около 19:30.

"Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное. На обстрел противника наши военные открыли ответный огонь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.

Напомним, за прошедшие сутки, 15 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

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