Украина требует от Беларуси объяснений за "допрос" Протасевича "генпрокуратурой ЛНР"

Действия Беларуси свидетельствуют о том, что операция с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержанием Романа Протасевича разыграна по роSSийскому сценарию.

Украина требует от Беларуси объяснений за "допрос" Протасевича "генпрокуратурой ЛНР"
Фото: facebook Ніколенка

Сообщение о проведении так называемой "генпрокуратурой ЛНР" "следственных действий" в Беларуси подтверждает, что задержание Романа Протасевича разыграно по роSSийскому сценарию.

Об этом в комментарии “Интерфакс-Украина” заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Сообщение о проведении "следственных действий" в Беларуси следует рассматривать в контексте попыток РФ предоставить подчиненным ей незаконным группировкам хоть какую-то псевдосубъектность. Это лишь подтверждает, что операция с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержанием Романа Протасевича разыграна по роSSийскому сценарию. РоSSия не упускает шанса лишить Беларусь суверенитета и максимально ее затянуть в свою геополитическую повестку дня", - сказал Николенко.

Он отметил, что такое сближение, безусловно, усиливает риски для Украины.

"И оно будет учтено при принятии нашим государством дальнейших решений по защите интересов национальной безопасности. По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы посольство Украины в Минске обратилось к белорусским властям с просьбой предоставить официальные объяснения", - отметил Николенко.

Кроме того, спикер подчеркнул, что никакой "генпрокуратуры ЛНР" не может быть по определению.

"Фактический контроль на временно оккупированных территориях в Луганской области осуществляет оккупационная администрация РоSSийской Федерации ", - пояснил он.

Раньше сегодня в так называемой генеральной прокуратуре террористической группировки "ЛНР" заявили, что допросили белорусского журналиста Романа Протасевича.

Напомним, 23 мая власти Беларуси заставили сесть в Минске транзитный самолет ирландской компании Ryanair, на борту которого летел Протасевич. Пассажиров самолета вывели под предлогом проверки борта на заминирование, после чего Протасевич и его девушка были задержані. Журналиста обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса: организация массовых беспорядков (статья 293 УК), организация грубого нарушения общественного порядка (статья 342 УК) и разжигание вражды (часть 3 статьи 130 УК). Максимальные сроки по этим статьям - 15 лет лишения свободы, 3 года и 12 лет соответственно.

1 июня стало известно, что "ЛНР" просит Беларусь выдать Протасевича "для проведения следственного эксперимента". Его обвиняют в участии в боевых действиях на Донбассе в составе украинского подразделения "Азов". В самом "Азове" отрицают, что Протасевич воевал. Он действительно был в подразделении, но как военный корреспондент.

В тот же день Лукашенко сказал, что "приглашает" представителей "ЛНР" в Беларусь, что является де-факто признанием субъектности оккупированных территорий Украины.

После этого глава МИД Дмитрий Кулеба пообещал сделать Лукашенко больно в случае приема представителей "ЛНР".

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