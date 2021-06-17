Альтернативный законопроект о деолигархизации дает четкие критерии определения олигархов, - Княжицкий

В законопроект оппозиции заложен принцип - бороться надо не с олигархами, а с коррупцией, которую олигархи умножают через принадлежащие им монополии и СМИ.

Проект закона о предотвращении олигархизации, монополизации и коррупции, который подали депутаты из фракций «Европейская Солидарность», «Батькивщина» и «Голос», прописывает четкие правила и критерии определения олігархов и инструменты для ограничения их влияния.

Об этом написал на странице в социальной сети Facebook автор законопроекта, народный депутат из «Европейской Солидарности» Николай Княжицкий.

Депутат отметил, что в президентском законопроекте заложен принцип, когда президент будет фактически назначать олигархов.

«В его проектах статус олигарха дает Совет национальной безопасности и обороны, который не имеет полномочий проводить проверки или исследования. Например, для установления монопольного статуса или влияния на СМИ . Следовательно, открывается путь к произволу, когда «каждый из вас «президент»~«олигарх», - отметил нардеп.

По его словам, в законопроект оппозиции заложен другой принцип - бороться надо не с олигархами, а с коррупцией, которую олигархи умножают через принадлежащие им монополии и СМИ .

«Решение о предоставлении статуса олигарха принимается НАПК и только по результатам ряда проверок и экспертиз. Благодаря этому олигархами признаются не те, кого президент просто не любит, а те, в отношении кого есть юридические основания», - пояснил Николай Княжицкий.

Также заложена норма, когда НАПК работает в связке с Антимонопольным комитетом.

«НАПК ведет соответствующие реестры деклараций и проверяет образ жизни чиновников. НАПК проводит все необходимые проверки и привлекает чиновников к ответственности. То есть оно уже сегодня готово выполнять этот закон», - подчеркнул представитель «Европейской Солидарности».

«СНБО же ни к чему не готово, и если оно запустится, то минимум через год, когда на средства налогоплательщиков сформируют для него необходимую инфраструктуру - такую же, которая уже есть в НАПК», - отметил он.

Николай Княжицкий также отметил, что законопроект Зеленского выписан так, что в Украине реальные олигархи под этот статус могут не попасть: «Например, если лицо владеет телеканалом, оно не может признаваться олигархом, но если у него есть, к примеру, блог или какой-нибудь канал в телеграмме, тогда да, государство будет готово признать его олигархом».

«В условиях отсутствия какой-либо процедуры олигархом будут признавать каждого, кто не нравится президенту. Обычная диктатура. Альтернативный проект предлагает четкие критерии, которые проверяются на каждом этапе. В частности, проверяется стоимость активов, устанавливается наличие потенциального влияния на ключевых государственных должностных лиц (их перечень есть в законопроекте), определяется влияние на СМИ , причем не только корпоративное, как предлагает президент, а и через финансирование. Мы не воспринимаем борьбу с блогерами, которую президент предлагает считать деолигархизацией, и сосредотачиваемся только на телеканалах.

По его словам, отличаются законопроекты и по последствиям для олигархов.

«Президентский законопроект определяет лишь одно следствие для олигархов - они не могут участвовать в большой приватизации. Альтернативный - определяет целый ряд обязательств, в том числе в усиленном мониторинге по принадлежащим олигарху предприятиям, чтобы они не превратились в монополии, каждая сделка покупки активов подпадает под контроль АМК независимо от суммы сделки. И главное - все чиновники, которые раньше работали на олигархов, а следовательно имеют с ними связи, подпадают под дополнительный мониторинг со стороны НАПК», - пояснил он.

Депутат также отметил, что президентский законопроект позволяет олигархам финансировать кандидатов на выборах без каких-либо ограничений. В то же время предложенный депутатами текст существенно ограничивает олигархов в возможности финансирования выборов, и соответственно, кандидаты, финансируемые вопреки таким ограничениям, будут иметь проблемы с НАПК и избирательными комиссиями.

Он также добавил, что президентский законопроект не содержит ничего о влиянии олигархов на общество через подконтрольные им СМИ . Прежде всего, из-за влияния на информационную политику, когда тот или иной телеканал работает на основании темников и распространяет «чернуху» об одних и хвалит других.