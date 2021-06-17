Альтернативный законопроект о деолигархизации дает четкие критерии определения олигархов, - Княжицкий
В законопроект оппозиции заложен принцип - бороться надо не с олигархами, а с коррупцией, которую олигархи умножают через принадлежащие им монополии и СМИ.
Проект закона о предотвращении олигархизации, монополизации и коррупции, который подали депутаты из фракций «Европейская Солидарность», «Батькивщина» и «Голос», прописывает четкие правила и критерии определения олігархов и инструменты для ограничения их влияния.
Об этом написал на странице в социальной сети Facebook автор законопроекта, народный депутат из «Европейской Солидарности» Николай Княжицкий.
Депутат отметил, что в президентском законопроекте заложен принцип, когда президент будет фактически назначать олигархов.
«В его проектах статус олигарха дает Совет национальной безопасности и обороны, который не имеет полномочий проводить проверки или исследования. Например, для установления монопольного статуса или влияния на СМИ. Следовательно, открывается путь к произволу, когда «каждый из вас «президент»~«олигарх», - отметил нардеп.
По его словам, в законопроект оппозиции заложен другой принцип - бороться надо не с олигархами, а с коррупцией, которую олигархи умножают через принадлежащие им монополии и СМИ.
«Решение о предоставлении статуса олигарха принимается НАПК и только по результатам ряда проверок и экспертиз. Благодаря этому олигархами признаются не те, кого президент просто не любит, а те, в отношении кого есть юридические основания», - пояснил Николай Княжицкий.
Также заложена норма, когда НАПК работает в связке с Антимонопольным комитетом.
«НАПК ведет соответствующие реестры деклараций и проверяет образ жизни чиновников. НАПК проводит все необходимые проверки и привлекает чиновников к ответственности. То есть оно уже сегодня готово выполнять этот закон», - подчеркнул представитель «Европейской Солидарности».
«СНБО же ни к чему не готово, и если оно запустится, то минимум через год, когда на средства налогоплательщиков сформируют для него необходимую инфраструктуру - такую же, которая уже есть в НАПК», - отметил он.
Николай Княжицкий также отметил, что законопроект Зеленского выписан так, что в Украине реальные олигархи под этот статус могут не попасть: «Например, если лицо владеет телеканалом, оно не может признаваться олигархом, но если у него есть, к примеру, блог или какой-нибудь канал в телеграмме, тогда да, государство будет готово признать его олигархом».
«В условиях отсутствия какой-либо процедуры олигархом будут признавать каждого, кто не нравится президенту. Обычная диктатура. Альтернативный проект предлагает четкие критерии, которые проверяются на каждом этапе. В частности, проверяется стоимость активов, устанавливается наличие потенциального влияния на ключевых государственных должностных лиц (их перечень есть в законопроекте), определяется влияние на СМИ, причем не только корпоративное, как предлагает президент, а и через финансирование. Мы не воспринимаем борьбу с блогерами, которую президент предлагает считать деолигархизацией, и сосредотачиваемся только на телеканалах.
По его словам, отличаются законопроекты и по последствиям для олигархов.
«Президентский законопроект определяет лишь одно следствие для олигархов - они не могут участвовать в большой приватизации. Альтернативный - определяет целый ряд обязательств, в том числе в усиленном мониторинге по принадлежащим олигарху предприятиям, чтобы они не превратились в монополии, каждая сделка покупки активов подпадает под контроль АМК независимо от суммы сделки. И главное - все чиновники, которые раньше работали на олигархов, а следовательно имеют с ними связи, подпадают под дополнительный мониторинг со стороны НАПК», - пояснил он.
Депутат также отметил, что президентский законопроект позволяет олигархам финансировать кандидатов на выборах без каких-либо ограничений. В то же время предложенный депутатами текст существенно ограничивает олигархов в возможности финансирования выборов, и соответственно, кандидаты, финансируемые вопреки таким ограничениям, будут иметь проблемы с НАПК и избирательными комиссиями.
Он также добавил, что президентский законопроект не содержит ничего о влиянии олигархов на общество через подконтрольные им СМИ. Прежде всего, из-за влияния на информационную политику, когда тот или иной телеканал работает на основании темников и распространяет «чернуху» об одних и хвалит других.
«Альтернативный проект устанавливает требования к сбалансированности информации, когда каждый информационный посыл должен сопровождаться обнародованием позиций всех сторон конфликта, когда запрещается замалчивание существенных фактов, благодаря чему зрители получают манипулятивную информацию, не хуже чем то, что мы видим на ОРТ или РоSSия 24. Причем контроль за сбалансированностью осуществляется через авторитетные общественные организации, которые работают в сфере медиа, и уже сейчас регулярно публикуют регулярные отчеты о манипуляциях в эфирах украинских СМИ», - рассказал представитель «Европейской Солидарности».