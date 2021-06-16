Байден заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины
Он отметил, что Путин не отрицал, но "различия были".
Президент США Джозеф Байден заверил роSSийского коллегу Владимира Путина в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам встречи в Женеве.
"Я передал незыблемую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы обсудили Минские договоренности. Я высказал наш взгляд на Минские договоренности. Он не возражал мне, но, конечно, различия были", - сказал Байден, добавив, что США будут согласовывать свою работу со своими союзниками.
Президент США отметил, что тон встречи с Путиным был положительным.
"За последние недели, я надеюсь, США показали миру, что мы вернулись, мы стоим плечом к плечу с нашими союзниками, мы выполняем обязательства, которые продиктованы демократическими соображениями. Мы встречаем самые большие вызовы и сегодня мы начинаем решать, как мы это будем делать с РФ и как мы будем организовывать американско-роSSийские отношения", - сказал Байден.