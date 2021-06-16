Байден заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины

Он отметил, что Путин не отрицал, но "различия были".

Президент США Джозеф Байден заверил роSSийского коллегу Владимира Путина в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам встречи в Женеве.

"Я передал незыблемую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы обсудили Минские договоренности. Я высказал наш взгляд на Минские договоренности. Он не возражал мне, но, конечно, различия были", - сказал Байден, добавив, что США будут согласовывать свою работу со своими союзниками.

Президент США отметил, что тон встречи с Путиным был положительным.