Байден заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины

Он отметил, что Путин не отрицал, но "различия были".

Байден заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины
Джо Байден

Президент США Джозеф Байден заверил роSSийского коллегу Владимира Путина в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам встречи в Женеве.

"Я передал незыблемую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы обсудили Минские договоренности. Я высказал наш взгляд на Минские договоренности. Он не возражал мне, но, конечно, различия были", - сказал Байден, добавив, что США будут согласовывать свою работу со своими союзниками.

Президент США отметил, что тон встречи с Путиным был положительным.

"За последние недели, я надеюсь, США показали миру, что мы вернулись, мы стоим плечом к плечу с нашими союзниками, мы выполняем обязательства, которые продиктованы демократическими соображениями. Мы встречаем самые большие вызовы и сегодня мы начинаем решать, как мы это будем делать с РФ и как мы будем организовывать американско-роSSийские отношения", - сказал Байден.

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