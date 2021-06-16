Террористы "ЛНР" заявили, что допросили Протасевича и поблагодарили Лукашенко

Один из главарей сообщил, что им "удалось получить достаточные неопровержимые доказательства" против него.

Террористы "ЛНР" заявили, что допросили Протасевича и поблагодарили Лукашенко
Роман Протасевич
Фото: Скріншот відео

В так называемой генеральной прокуратуре террористической группировки "ЛНР" заявили, что допросили белорусского журналиста Романа Протасевича.

Об этом сообщает "Донбасс Сегодня" со ссылкой на сепаратистские СМИ.

"Полученные показания Романа Протасевича позволили значительно продвинуться в расследовании возбужденного нашим наблюдательным ведомством в мае текущего года уголовного дела", - цитирует издание одного из главарей "ЛНР" Сергея Григоренко.

Он заявил, что удалось получить "достаточные неопровержимые доказательства причастности Протасевича к деятельности украинского батальона «Азов»», а также - к "зверским убийствам мирных граждан" и "использованию запрещенных средств и методов войны".

Григоренко поблагодарил Александра Лукашенко "за возможность провести следственные действия" с Протасевичем.

Напомним, 23 мая власти Беларуси заставили сесть в Минске транзитный самолет ирландской компании Ryanair, на борту которого летел Протасевич. Пассажиров самолета вывели под предлогом проверки борта на заминирование, после чего Протасевич и его девушка были задержані. Журналиста обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса: организация массовых беспорядков (статья 293 УК), организация грубого нарушения общественного порядка (статья 342 УК) и разжигание вражды (часть 3 статьи 130 УК). Максимальные сроки по этим статьям - 15 лет лишения свободы, 3 года и 12 лет соответственно.

1 июня стало известно, что "ЛНР" просит Беларусь выдать Протасевича "для проведения следственного эксперимента". Его обвиняют в участии в боевых действиях на Донбассе в составе украинского подразделения "Азов". В самом "Азове" отрицают, что Протасевич воевал. Он действительно был в подразделении, но как военный корреспондент.

В тот же день Лукашенко сказал, что "приглашает" представителей "ЛНР" в Беларусь, что является де-факто признанием субъектности оккупированных территорий Украины.

После этого глава МИД Дмитрий Кулеба пообещал сделать Лукашенко больно в случае приема представителей "ЛНР".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Словения снова объявила об окончании эпидемии COVID-19 в странеСловения снова объявила об окончании эпидемии COVID-19 в стране
Двое судей по делу Стерненко подали в отставкуДвое судей по делу Стерненко подали в отставку
АРМА передала резиденцию Януковича в Сухолучье компании БаленкоАРМА передала резиденцию Януковича в Сухолучье компании Баленко
Разумков надеется на принятие изменений к закону "О публичных закупках" относительно локализацииРазумков надеется на принятие изменений к закону "О публичных закупках" относительно локализации
Бывший нардеп Крючков пришел на суд пьянымБывший нардеп Крючков пришел на суд пьяным
Блок рекламы


Похожие новости
Десять депутатов от "Голоса" заявили о расколе фракции и создали собственное объединениеДесять депутатов от "Голоса" заявили о расколе фракции и создали собственное объединение
В НАТО заявили, что Украина получит членство через ПДЧВ НАТО заявили, что Украина получит членство через ПДЧ
Лукашенко: "Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Мир одурел вообще"Лукашенко: "Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Мир одурел вообще"
Управляющий делами Лукашенко ушел в отставкуУправляющий делами Лукашенко ушел в отставку
В НАТО заявили, что у них нет консенсуса относительно ПДЧ для УкраиныВ НАТО заявили, что у них нет консенсуса относительно ПДЧ для Украины
В Беларуси политзаключенным предлагают свободу за прощение у Лукашенко, - СМИ
Кулеба пообещал сделать Лукашенко больно в случае приема представителей "ЛНР"Кулеба пообещал сделать Лукашенко больно в случае приема представителей "ЛНР"
Сестра Марии Колесниковой: "Санкции сближают Лукашенко с Путиным"Сестра Марии Колесниковой: "Санкции сближают Лукашенко с Путиным"
Авиационные власти Беларуси заявили об опасности полетов над УкраинойАвиационные власти Беларуси заявили об опасности полетов над Украиной
Лукашенко пригласил представителей "ЛНР" в Беларусь для следственных действий с ПротасевичемЛукашенко пригласил представителей "ЛНР" в Беларусь для следственных действий с Протасевичем
Последние новости
Подгружаем последние новости