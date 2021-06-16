Террористы "ЛНР" заявили, что допросили Протасевича и поблагодарили Лукашенко

Один из главарей сообщил, что им "удалось получить достаточные неопровержимые доказательства" против него.

В так называемой генеральной прокуратуре террористической группировки "ЛНР" заявили, что допросили белорусского журналиста Романа Протасевича.

Об этом сообщает "Донбасс Сегодня" со ссылкой на сепаратистские СМИ .

"Полученные показания Романа Протасевича позволили значительно продвинуться в расследовании возбужденного нашим наблюдательным ведомством в мае текущего года уголовного дела", - цитирует издание одного из главарей "ЛНР" Сергея Григоренко.

Он заявил, что удалось получить "достаточные неопровержимые доказательства причастности Протасевича к деятельности украинского батальона «Азов»», а также - к "зверским убийствам мирных граждан" и "использованию запрещенных средств и методов войны".

Григоренко поблагодарил Александра Лукашенко "за возможность провести следственные действия" с Протасевичем.

Напомним, 23 мая власти Беларуси заставили сесть в Минске транзитный самолет ирландской компании Ryanair, на борту которого летел Протасевич. Пассажиров самолета вывели под предлогом проверки борта на заминирование, после чего Протасевич и его девушка были задержані. Журналиста обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса: организация массовых беспорядков (статья 293 УК), организация грубого нарушения общественного порядка (статья 342 УК) и разжигание вражды (часть 3 статьи 130 УК). Максимальные сроки по этим статьям - 15 лет лишения свободы, 3 года и 12 лет соответственно.

1 июня стало известно, что "ЛНР" просит Беларусь выдать Протасевича "для проведения следственного эксперимента". Его обвиняют в участии в боевых действиях на Донбассе в составе украинского подразделения "Азов". В самом "Азове" отрицают, что Протасевич воевал. Он действительно был в подразделении, но как военный корреспондент.

В тот же день Лукашенко сказал, что "приглашает" представителей "ЛНР" в Беларусь , что является де-факто признанием субъектности оккупированных территорий Украины.