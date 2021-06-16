Террористы "ЛНР" заявили, что допросили Протасевича и поблагодарили Лукашенко
Один из главарей сообщил, что им "удалось получить достаточные неопровержимые доказательства" против него.
В так называемой генеральной прокуратуре террористической группировки "ЛНР" заявили, что допросили белорусского журналиста Романа Протасевича.
Об этом сообщает "Донбасс Сегодня" со ссылкой на сепаратистские СМИ.
"Полученные показания Романа Протасевича позволили значительно продвинуться в расследовании возбужденного нашим наблюдательным ведомством в мае текущего года уголовного дела", - цитирует издание одного из главарей "ЛНР" Сергея Григоренко.
Он заявил, что удалось получить "достаточные неопровержимые доказательства причастности Протасевича к деятельности украинского батальона «Азов»», а также - к "зверским убийствам мирных граждан" и "использованию запрещенных средств и методов войны".
Григоренко поблагодарил Александра Лукашенко "за возможность провести следственные действия" с Протасевичем.
Напомним, 23 мая власти Беларуси заставили сесть в Минске транзитный самолет ирландской компании Ryanair, на борту которого летел Протасевич. Пассажиров самолета вывели под предлогом проверки борта на заминирование, после чего Протасевич и его девушка были задержані. Журналиста обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса: организация массовых беспорядков (статья 293 УК), организация грубого нарушения общественного порядка (статья 342 УК) и разжигание вражды (часть 3 статьи 130 УК). Максимальные сроки по этим статьям - 15 лет лишения свободы, 3 года и 12 лет соответственно.
1 июня стало известно, что "ЛНР" просит Беларусь выдать Протасевича "для проведения следственного эксперимента". Его обвиняют в участии в боевых действиях на Донбассе в составе украинского подразделения "Азов". В самом "Азове" отрицают, что Протасевич воевал. Он действительно был в подразделении, но как военный корреспондент.
В тот же день Лукашенко сказал, что "приглашает" представителей "ЛНР" в Беларусь, что является де-факто признанием субъектности оккупированных территорий Украины.
После этого глава МИД Дмитрий Кулеба пообещал сделать Лукашенко больно в случае приема представителей "ЛНР".