США и РоSSия договорились о возвращении послов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом стороны договорились о взаимном возвращении послов к столиц двух стран.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров в Женеве, передает “Интерфакс-Украина”.

"Что касается возвращения послов к местам своей работы: в Москву, соответственно американского посла, в Вашингтон - роSSийского, то мы договорились что этот вопрос решен. Они возвращаются к месту постоянной службы. Они возвращаются на места своей постоянной службы", - сказал Путин.

Он не уточнил сроки возвращения дипломатов, добавив, что это вопрос "чисто технического характера".

Напомним, Посол США в Москве Джон Салливан уехал из РоSSии в конце апреля. Завуалированное требование к Салливану уехать из Москвы стало следствием введения санкций против РоSSии.

Посол РоSSии в Вашингтоне Анатолий Антонов вернулся в Москву еще в марте.