Порошенко требует в первую очередь сделать прививки против ковида бойцам в ООС и резервистам

Он также предлагает ввести специальную должность в правительстве, ответственную за вакцинацию.

Порошенко требует в первую очередь сделать прививки против ковида бойцам в ООС и резервистам
Фото: eurosolidarity.org

Бойцы в зоне ООС и резервисты должны быть привиты от коронавируса в первую очередь из-за обострения ситуации безопасности на Востоке Украины.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время встречи с медиками Бориспольского городского центра первичной медико-санитарной помощи в Киевской области, куда он привез кислородные концентраторы.

Порошенко предлагает по примеру других стран ввести специальную должность в правительстве, ответственную за вакцинацию.

"Мы требуем приоритетно и сейчас срочно вакцинировать воинов в зоне Операции объединенных сил. Потому что в условиях эскалации, напряжения в условиях угрозы наступления Путина мы должны иметь здоровых и защищенных воинов. Поставить их в первый приоритет. Второй приоритет - обязательно вакцинировать резервистов", - сказал Порошенко.

"Для координации действий вакцинации и противодействия пандемии назначить вице-премьер-министра или министра, который бы занимался исключительно вакцинацией и преодолением пандемии. Это практика многих стран. Ибо министр здравоохранения на сегодняшний день должен остановить эксперименты над страной, врачами, пациентами", - добавил он.

Во время встречи с медиками Порошенко также представил комплексный план из 10 пунктов для преодоления последствий пандемии. Он предусматривает быструю вакцинацию для граждан, организацию производства вакцин в Украине, социальную защиту для медработников, экономическую поддержку граждан и социально ответственного бизнеса в условиях локдауна, достаточное обеспечение больниц кислородным оборудованием и медикаментами, расширение количества коек за счет ведомственных медучреждений.

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