Путин об обсуждении с Байденом вступления Украины в НАТО: "Эта тема поднималась мазком"

"Что касается Украины - эта тема поднималась, не могу сказать, что очень подробно".

Президент США Джо Байден и глава РоSSии Владимир Путин на саммите в Женеве обсуждались вопросы Украины. Об этом Путин сказал на пресс-конференции по результатам переговоров.

"Что касается Украины - эта тема поднималась, не могу сказать, что очень подробно, но, насколько я понял президента Байдена, в основе урегулирования на востоке Украины должны быть минские соглашения", - заявил он.

Относительно возможного вступления Украины в НАТО Путин заявил, что "здесь нечего обсуждать", а тема "поднималась мазком".

В ответе на вопрос журналиста CNN об обязательствах по Украине Путин добавил, что РоSSия имеет только одну обязанность - "способствовать реализации минских соглашений".

"Если украинская сторона готова к этому - мы пойдем этим путем, без сомнений. Еще в ноябре прошлого года украинская делегация представила свои мысли, как она думает реализовывать минские соглашения. Там написано, что прежде всего нужно предоставить предложение по политической интеграции Донбасса в украинскую правовую систему и Конституцию, для этого нужны изменения в Конституцию. И что границы между Украиной и Россией донбасской линии начинают заниматься пограничными войсками Украины на следующий день после проведения выборов. Что предложила Украине? Вернуть ВСУ на места постоянной дислокации. Это значит, что войска должны зайти на Донбасс. Второе - они предложили закрыть границу между Россией и Украиной, часть. И третье - после этих двух шагов провести выборы через три месяца", - заявил Путин.

Он сказал, что "это не имеет отношения к минским соглашениям".

Напомним, что сегодня в швейцарской Женеве состоялась первая встреча президента США Джо Байдена с роSSийским коллегой Путиным. До этого они встречались в 2011 году на должностях вице-президента и премьер-министра.

Переговоры продолжались около четырех часов и состояли из двух раундов: сначала общались президенты, потом - члены их делегаций. Путина сопровождал глава МИД РоSSии Сергей Лавров, Байдена - госсекретарь Энтони Блинкен.

В апреле Байден во время телефонного разговора с Путиным предложил роSSийскому президенту встретиться в ближайшие месяцы в "третьей стране", чтобы обсудить полный спектр вопросов во взаимоотношениях двух государств.

26 апреля представитель Путина заявил, что первая встреча президентов США и РоSSии может произойти в июне, однако точной даты не назвал.

Швейцарию сразу называли одной из стран, где могут провести встречу.

25 мая Белый дом и Кремль официально заявили, что встреча состоится 16 июня в Женеве.

С украинским президентом Байден планирует встретиться в июле - для этого он пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон.