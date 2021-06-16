Глава "Слуги народа" призвал бунтарей из "Голоса" сложить мандаты и создать новую партию

"Если говоришь, что выходишь откуда-то, то нужно выходить. А то это как на вечеринке: все уже думают, что ты ушел, а ты еще ходишь два часа".

Первый заместитель главы фракции и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что несогласные с руководством фракции депутаты "Голоса" должны сдать мандаты и создать новую политическую партию.

Об этом он заявил на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что нужно выполнять закон Украины. Если говоришь, что выходишь откуда-то, то - нужно выходить. А то это как на вечеринке: все уже думают, что ты ушел, а ты еще ходишь два часа. Если люди говорят, что выходят, тогда, пожалуйста, мандат на стол, заявление, зал, я думаю, поддержит ... по крайней мере «Слуга народа» поддержит голосования за сложение мандатов представителями новой группы «Справедливость»", - сказал Корниенко.

Он также заявил, что этим 10 депутатам следует создать новую партию.

В то же время во фракции "Европейская солидарность" выразили огорчение расколом в "Голосе".

"Мне очень жаль, что такая патриотическая, проукраинская, прогосударственная политическая сила, которая имела поддержку граждан Украины, когда заходила в парламент, не находит в себе взаимопонимания ... Не может решить вопросы, возможно, где-то процедурные, где-то - ценностные. И мне очень жаль, что им пришлось таким образом решать этот конфликт, который добавляет привкус горечи всем патриотическим силам Украины", - отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, сегодня 10 депутатов от "Голоса" заявили о расколе. Они решили создать собственное объединение, одновременно оставаясь в составе фракции.

При этом создать собственную депутатскую группу раскольники из "Голоса" не могут, поскольку по регламенту количество человек в группе не может быть меньше, чем количество лиц в наименьшей фракции, которая сформирована в течение первой сессии. Это и был "Голос" в составе 20 депутатов. Фракция "Голос" является самой маленькой в Раде, она имеет только 20 мандатов.

Кроме того, выход народного депутата из состава фракции политической партии, по списку которой он был избран, грозит лишением мандата.

Ранее глава фракции "Голос" Ярослав Железняк объяснил голосования за внесение в повестку дня "русификаторского" закона ошибкой и заявил, что политсила не собирается поддерживать отсрочку украинского дубляжа.