Зеленский прокомментировал заявления Путина о "фашизме" в Украине: "Тем, кто так говорит, хочется ответить по-мужски"

Владимир Зеленский считает, что заявления президента РоSSии Владимира Путина о "фашизме" в Украине, а также о том, что Украина является "частью русского мира", невозможно воспринимать серьезно.

Об этом президент Украины рассказал в интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press.

"Очень смешно, когда они приводят пример относительно каких-то нацистских настроений. Я смотрю это как «Камеди Клаб», когда они об этом говорят. Вся эта история «евреи-фашисты» немного похожа на Квентина Тарантино, на этот потрясающий фильм «Бесславные ублюдки», помните? Вот такая же немного фантасмагория. И я не понимаю, как люди в РоSSии вообще в это верят. Они же хорошо нас знают! Мы столько лет вместе, был один кинематограф, одна культура, одни театры, книги. Невероятная украинская литература, которая была там популярна. Русская литература, которая популярна в Украине. Я вообще не могу понять, как он говорит о каком-то «фашизме» Я не могу это воспринимать всерьез. Вообще средствам массовой информации, которые это пропагандируют, хочется ответить по-мужски. Потому что какие еще аргументы? Как вы можете такое говорить? Как вы можете мне такое говорить?" - сказал Зеленский, комментируя слова Путина.

Президент рассказал, что его родственников расстреляли нацисты во время Второй мировой войны, когда Украина была под оккупацией нацистской Германии. А сейчас, когда РоSSия оккупировала часть украинских территорий, она называет украинцев "нацистами".

"Я просто удивлен, во-первых, поверхностными знаниями некоторых роSSийских СМИ , а во-вторых, поверхностными знаниями кое-кого из окружения или помощников первого лица. Как они вообще такое ему готовят?" - отметил Зеленский.

"Такое впечатление, что они воевали с нацизмом, а мы были нацистами... Мы кто вообще? Это и есть главный раскол - информационная война, информационное вытирание своих ног о нашу страну. Забрать себе все победы, которые были у Украины. Просто забрать себе всю культуру, веру, литературу, победу над нацизмом - это политическая клептомания, другого определения нет", - добавил президент.

Отметим, что в июне 2019 года, близкий друг президента Евгений Кошевой в интервью журналистке Олесе Бацман рассказывал, что "Зеленский очень зол на Путина и может "дать ему пощечину".

Напомним, тема "русского мира" и "защиты" русскоязычного населения часто затрагивается в пропаганде на россТВ и в СМИ . Об этом также постоянно говорят роSSийские политики, в том числе Путин, оправдывая военную агрессию в Украине.

20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса. Президент РФ в ответ сказал, что Зеленский должен сначала провести мирные переговоры с главарями террористов "ДНР" и "ЛНР", а если хочет поговорить о роSSийско-украинских отношениях - то может приехать в Москву. Зеленский назвал это условие недопустимым. По его словам, он хочет встретиться именно с Путиным, а не с террористами.