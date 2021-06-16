Кабмин отменил обязательство устанавливать приложение "Дій вдома" при возвращении из-за границы

По данным Минцифры, за год приложением воспользовался почти миллион человек.

Кабинет министров отменил обязательство устанавливать мобильное приложение "Дій вдома" для тех, кто возвращается в Украину из-за границы.

Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Украинцам больше не нужно устанавливать приложение "Дій вдома". Приняли решение в Кабмине отключить приложение, пока Украина находится в "зеленой" зоне. Уже с завтрашнего дня никто не будет требовать его установки при прохождении паспортного контроля на границе", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, за год приложением "Дій вдома" воспользовался почти миллион человек.

"Несколько кликов вместо нескольких заполненных документов от руки. Мы хорошо понимаем, что необходимо улучшить для развития проекта. Уверен, что данная технология сохранила сотни жизней", - добавил он.

Напомним, сегодня Кабмин установил на территории Украины "зеленую" зону и продлил карантин до 31 августа. При этом, как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, контроль самоизоляции фактически не будет осуществляться, что позволит обновить приложение "Дій вдома".

Пользователи неоднократно жаловались на многочисленные баги приложения и плохую работу техподдержки.