Януковичу отказали в апелляции на заочное расследование по делу об узурпации власти

Адвокаты Януковича обжаловали решение, которое обжалованию не подлежит.

Януковичу отказали в апелляции на заочное расследование по делу об узурпации власти
Фото: president.gov.ua

Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу на постановление о специальном досудебном расследовании в отношении бывшего президента Виктора Януковича.

Об этом сообщается на сайте суда.

"Проверив содержание апелляционной жалобы, изучив материалы судебного производства, судьей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда отказано в открытии производства по апелляционной жалобе защитника, действующего в интересах В.Ф. Януковича, на решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 3 июня 2021 года в связи с тем, что апелляционная жалоба подана на судебное решение, которое не подлежит обжалованию в порядке ст. 309 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сообщили в пресс-службе.

Дело против Януковича по ч. 1 ст. 109 КК Украины (захват власти) касается возвращения в 2010 году Конституции в редакции 1996 года, давшей президенту больше полномочий.

В уголовном производстве расследуются обстоятельства совершения в сентябре - октябре 2010 года Януковичем действий, направленных на незаконное увеличение объема своих властных полномочий как президента Украины.

Напомним, 8 декабря 2004 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Конституцию Украины", предусматривавший переход от президентско-парламентской к парламентско-президентской форме правления.

Осенью 2010 года Конституционный Суд признал этот закон нелегитимным и вернул в действие Конституцию 1996 года.

После побега Януковича из Украины в 2014 году Верховная Рада восстановила действие Конституции в редакции 2004 года.

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