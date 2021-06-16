Полтавские фермеры призвали президента провести референдум по земле

Участники многолюдного народного вече, состоявшегося в Полтаве, приняли обращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором призывают провести референдум о продаже земли и до его проведения не вводить в действие уже принятые «земельные» законы.

В собрании против распродажи сельскохозяйственных земель, организованном по инициативе партии «Республика», Полтавского отделения Ассоциации фермеров и частных землевладельцев и партии «Батькивщина», приняла участие Юлия Тимошенко.

Участники веча в своем обращении требуют от президента организовать максимально широкое, открытое, равное и компетентное общественное обсуждение предложений относительно правил обращения с сельскохозяйственной землей, после чего обязательно вынести этот вопрос на всеукраинский референдум.

Также в обращении содержится требование отменить и не вводить в действие уже принятые законодательные акты - об обращении сельскохозяйственных земель, а также ввести мораторий на принятие подобного законодательства - до соответствующего решения референдума. Указанное обращение будет передано губернатору Полтавщины.

По мнению Юлии Тимошенко, многолюдное собрание на Полтавщине может стать началом национального движения аграриев, которые во всех областях Украины будут проводить подобные собрания для защиты украинской сельскохозяйственной земли.

«Наша команда вместе с Ассоциацией фермеров образовали большой антирейдерский штаб для того, чтобы бороться вместе с людьми. Держа связь через все возможные каналы коммуникации, если нам будут сообщать, что хотя бы одного фермера коснулись незаконные махинации с землей, мы будем объединяться по всей стране и защищать каждого. Это фактически будет самозащита. Мы будем идти в суды, предоставлять наших юристов, которые умеют профессионально воевать, и будем защищать каждого, против кого будет задействован механизм лишения земли», - отметила Юлия Тимошенко.

Во время выступления она призвала людей не продавать свои паи и таким образом выиграть время, которое понадобится для восстановления справедливости.

Лидер «Батькивщины» пообещала передать принятое участниками веча обращение главе государства через канцелярию Офиса президента, а также зачитать его в четверг, 17 июня, с трибуны Верховной Рады Украины, чтобы депутаты знали о мнении людей, живущих и работающих на земле.