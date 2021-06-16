Офис президента приложит все усилия, чтобы увольнение Витренко не произошло, - источники

В Офисе президента Владимира Зеленского выступают категорически против увольнения Юрия Витренко с должности главы НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом говорится в материале LB.ua "Кейс Витренко: почему нового главу "Нафтогаза" хотят отстранить от работы".

По информации LB.ua, после громкого заявления об отставке 30 апреля этого года Наблюдательный совет НАК согласился остаться - при условии, что Витренко будет уволен в случае отрицательного заключения Нацагентства по предупреждению коррупции относительно его назначения. В таком случае правительство должно объявить конкурс на нового главу правления компании, а в настоящее время обязанности главы должен выполнять кто-то из его действующих заместителей.

В то же время Офис президента выступает категорически против радикальных кадровых решений.

Источники LB.ua утверждают, что ОП недоволен решением НАПК и приложит максимальные усилия, чтобы увольнение Витренко не произошло.

Глава НАПК Александр Новиков, в свою очередь, напомнил заявления президента и его команды о намерениях бороться с олигархами. Он ссылается на п. 1 ч. 1 ст. 26 Закона "О предупреждении коррупции", которая предусматривает, что в течение года после увольнения с публичной службы лицо не должно участвовать в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство.

Вопрос об отстранении Витренко Наблюдательный совет планирует рассмотреть на следующей неделе.

Напомним, 28 апреля Кабмин провел заседание общего собрания акционеров компании НАК "Нафтогаз Украины". Во время заседания был рассмотрен отчет о деятельности НАК в 2020 году. На заседании правительство уволило Андрея Коболева с должности главы правления НАК и назначило на эту должность Витренко сроком на год.

По неофициальной информации, из-за увольнения Коболева сорвалась встреча Зеленского с американским президентом Джо Байденом.

НАПК считает, что назначение Витренко противоречит законодательству Украины. Закон "О предотвращении коррупции" предусматривает, что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство. Такое ограничение действует независимо от того, сколько человек работал в должности до увольнения. Витренко же, будучи руководителем Минэнерго, по мнению НАПК, системно участвовал в подготовке решений о деятельности НАК "Нафтогаз Украины" до назначения на должность главы правления компании.

Витренко не согласился с предписанием НАПК и собирается обжаловать его в суде.