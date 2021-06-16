Чаус открестился от банки с долларами и обвинил Сытника в сведении счетов

Бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус, который пропал в начале апреля в Молдове, снова записал видео, в котором он обратился к своей жене и отрицал свою вину в коррупции.

Видео опубликовано на его Telegram-канале.

Он отметил, что он "жив-здоров и чувствует себя хорошо".

"Сегодня расскажу о своем уголовном деле, находящемся в НАБУ. Но перед этим обращусь к своей жене. Светлана, все наши планы, о которых мы говорили весной, остаются без изменений - сдаете экзамены, и академия ждет своих студентов..." - сказал Чаус на русском языке.

Он также заявил, что договорился с одним адвокатом о защите, а все остальные, которые комментируют его дело, "не имеют к нему никакого отношения". Далее он пояснил, что говорит по-русски, потому что "имеет много подписчиков в РоSSии и Молдове", но потом перешел на украинский.

Чаус также заявил, что ничего не знает о закопанных банках с деньгами, которые нашли правоохранители в его огороде. Более того, он сказал, что не имеет огородов на Киевщине.

"Ни я, ни моя семья не имеет огородов на территории города Киева и за его пределами", - сказал Чаус.

Затем он обвинил директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника в сведении счетов с ним якобы из-за личной мести.

"В 2008 году между мной и Артемом Сытником и Александром Полищуком, которые в то время сидели в одном кабинете в прокуратуре Киевской области, произошел конфликт. В результате этого конфликта Сытника вывезли в лес под Киев , наставили синяков, забрали автомобиль и требовали возврата денежных средств. И когда в 2016 году Сытник, будучи уже директором НАБУ и учитывая политические реалии, начал уголовное преследование меня и моей семьи, стало понятно, что его друзья перевернули с ног на голову и сделали меня во всем виновным", - рассказал Чаус.

Напомним, после побега из Украины Чаус оказался в Молдове. В начале 2017-го украинские следователи обратились к молдавским коллегам с просьбой выдать им его. Чаус попросил политического убежища, однако ему отказали. Он решил обжаловать это решение в суде.

В начале апреля этого года сообщалось, что Чауса похитили в Молдове и вывезли на территорию Украины. До сих пор о его местонахождении ничего не известно. 17 мая Чаус записал первый видеообращение и пообещал обличительные заявления. Он также заявил, что его не похищали. На этой неделе также стало известно, что Интерпол снял Чауса с международного розыска.

Чауса подозревают в получении в августе 2016 года $150 тыс. взятки за условный срок для 74-летней пенсионерки, торговавшей димедролом и другими наркотическими веществами. Полученные деньги судья засунул в стеклянные банки, одну из которых успел закопать. Арестовать его тогда не получилось, поскольку парламент не смог оперативно рассмотреть этот вопрос. Неприкосновенность сняли с него уже после побега.