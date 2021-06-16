Кабмин уволил руководителя Укринфрапроекта

Хомяков занимал должность с ноября 2019 года.

Кабинет министров на заседании в среду уволил Кирилла Хомякова с должности руководителя Государственного агентства инфраструктурных проектов (Укринфрапроект).

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, который посещает заседания правительства.

Хомяков занимал эту должность с ноября 2019 года.

В мае 2021 года был уволен министр инфраструктуры Владислав Криклий, который все это время был непосредственным начальником Хомякова.

Укринфрапроект занимается реализацией государственной политики в области развития, строительства, реконструкции и модернизации авиационного, морского и речного транспорта, а также финансового обеспечения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с государственными программами.