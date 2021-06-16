Кабмин уволил руководителя Укринфрапроекта

Хомяков занимал должность с ноября 2019 года.

Кабмин уволил руководителя Укринфрапроекта
Фото: uip.gov.ua

Кабинет министров на заседании в среду уволил Кирилла Хомякова с должности руководителя Государственного агентства инфраструктурных проектов (Укринфрапроект).

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, который посещает заседания правительства.

Хомяков занимал эту должность с ноября 2019 года.

В мае 2021 года был уволен министр инфраструктуры Владислав Криклий, который все это время был непосредственным начальником Хомякова.

Укринфрапроект занимается реализацией государственной политики в области развития, строительства, реконструкции и модернизации авиационного, морского и речного транспорта, а также финансового обеспечения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с государственными программами.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Словения снова объявила об окончании эпидемии COVID-19 в странеСловения снова объявила об окончании эпидемии COVID-19 в стране
Двое судей по делу Стерненко подали в отставкуДвое судей по делу Стерненко подали в отставку
АРМА передала резиденцию Януковича в Сухолучье компании БаленкоАРМА передала резиденцию Януковича в Сухолучье компании Баленко
Разумков надеется на принятие изменений к закону "О публичных закупках" относительно локализацииРазумков надеется на принятие изменений к закону "О публичных закупках" относительно локализации
Бывший нардеп Крючков пришел на суд пьянымБывший нардеп Крючков пришел на суд пьяным
Блок рекламы


Похожие новости
Новым представителем Кабмина в Раде будет руководитель секретариата фракции "Слуга народа"Новым представителем Кабмина в Раде будет руководитель секретариата фракции "Слуга народа"
Кабмин предложил направить деньги от растаможивания евроблях на закупку вакцинКабмин предложил направить деньги от растаможивания евроблях на закупку вакцин
Кабмин решил продлить карантин до 31 августаКабмин решил продлить карантин до 31 августа
Экс-руководителя винницкого "Укравтодора" будут судить за попытку дать главе ОГА 4,7 млн гривен взяткиЭкс-руководителя винницкого "Укравтодора" будут судить за попытку дать главе ОГА 4,7 млн гривен взятки
Кабмин назначил служебное расследование в отношении руководителя "Энергоатома"Кабмин назначил служебное расследование в отношении руководителя "Энергоатома"
Руководителя теруправления Укртрансбезопасности задержали по подозрению в сборе "дани" с перевозчиковРуководителя теруправления Укртрансбезопасности задержали по подозрению в сборе "дани" с перевозчиков
Кабмин назначил заместителя главы Минздрава по вопросам евроинтеграцииКабмин назначил заместителя главы Минздрава по вопросам евроинтеграции
Кабмин смягчил карантинные ограниченияКабмин смягчил карантинные ограничения
Кабмин смягчил правила въезда в УкраинуКабмин смягчил правила въезда в Украину
Суд признал незаконным увольнение руководителя "Нафтогаз Трейдинг" и присудил ему компенсацию 3 млн гривенСуд признал незаконным увольнение руководителя "Нафтогаз Трейдинг" и присудил ему компенсацию 3 млн гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости