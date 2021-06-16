Объявлен конкурс на должности заместителей главы Нацслужбы здоровья Украины

До завершения конкурса и.о. заместителей НСЗУ будут Дмитрий Самофалов и Татьяна Бойко.

Объявлен конкурс на должности заместителей главы Нацслужбы здоровья Украины
Голова МОЗ Віктор Ляшко
Фото: facebook/Віктор Ляшко

Кабинет Министров объявил конкурсы на занятие должностей заместителей главы Национальной службы здоровья Украины.

Об этом сообщил в фейсбуке министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он отметил, что до завершения конкурса выполнять обязанности заместителей Правительство уполномочило Дмитрия Самофалова и Татьяну Бойко.

Ранее Минздрав объявил конкурс на должность главы Нацслужбы здоровья.

Напомним, в первом интервью в новой должности для LB.ua глава Минздрава анонсировал обращение к правительству относительно назначения конкурса на главу НСЗУ. Предыдущий конкурс объявляли в марте, но никого не назначили.

Отбор на должность главы Нацслужбы здоровья объявили еще прошлой весной, но потом государство запретило все конкурсы на госслужбу из-за пандемии. После отмены этой нормы в марте был объявлен новый конкурс. В первом этапе приняли участие 13 кандидатов.

После увольнения в 2019 году Олега Петренко службу возглавляли временные руководители. После отставки Петренко провели конкурс, но Степанов отклонил кандидатуры всех его участников, поэтому руководителя НСЗУ решили назначить по внеконкурсной процедуре. Этот человек должен был управлять службой здоровья временно, эти обязанности возложили на Оксану Мовчан. В августе прошлого года Кабинет Министров назначил временно исполняющим обязанности главы Национальной службы здоровья Андрея Виленского вместо Оксаны Мовчан.

В апреле 2021 года в финальный этап конкурса на должность главы НСЗУ прошли и.о. главы НСЗУ Андрей Виленский, начальник Управления коммуникаций НСЗУ Татьяна Бойко и Вадим Аристов - основатель "Украинской медицинской ассоциации", представитель ОО Revival Institute for Future. Вадима Аристова СМИ называли вероятным "провластным кандидатом" на пост главы службы. После скандала в возглавляемом Борисом Тодуровым Институте сердца, когда титушка Крысин скрывался в детской больнице, Аристов проводил в Институте "тренинги", как противодействовать журналистам и общественности. Свои "мастер-классы" Аристов давал по приглашению Тодурова.

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