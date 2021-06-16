Новым представителем Кабмина в Раде будет руководитель секретариата фракции "Слуга народа"

Тарас Мельничук сменил депутата Мокана.

Новым представителем Кабмина в Раде будет руководитель секретариата фракции "Слуга народа"
Фото: Слуга народу

Новым представителем Кабинета министров в Верховной Раде будет руководитель секретариата фракции "Слуга народа" Тарас Мельничук.

Об этом на заседании правительства в среду заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это важная коммуникационная позиция. На нее предлагается определить Мельничука Тараса Петровича, руководителя секретариата фракции "Политическая партия Слуга народа" в Верховной Раде", - сказал он.

Мельничук в 2015-2017 годах был помощником лидера фракции "Самопомощь" в Верховной Раде Олега Березюка, а затем - советником министра Кабинета министра Александра Саенко.

С 2019 года работает в должности руководителя секретариата "Слуги народа".

В 2020 году неудачно баллотировался от "Слуги народа" в Киевский городской совет.

Напомним, что предыдущий представитель Кабмина депутат Василий Мокан с "Слуги народа" ушел с должности еще в апреле. Он был представителем правительства в парламенте с марта 2020 года.

До Мокана правительство в Раде представляла депутат Елена Шуляк. Она покинула этот пост в связи со сменой Кабинета Министров.

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