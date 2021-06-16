Бывший заместитель министра инфраструктуры возглавит Сумскую ОГА

Живицкий возвращается в Сумы после двух лет госслужбы в Киеве.

Бывший заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Живицкий возглавит Сумскую областную государственную администрацию.

Об этом стало известно в ходе заседания правительства в среду.

"У нас в перечне вопросов есть согласование назначения главы Сумской ОГА. Кандидат - Живицкий Дмитрий Алексеевич", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Сумчанин Живицкий в 2016-2019 годах работал руководителем аппарата Сумской ОГА, а после смены власти в 2019 году перешел на работу в Киев .

С сентября 2019-го до февраля 2020-го был первым заместителем министра развития общин и территорий Алены Бабак, а с сентября 2020 года до июня 2021-го - заместителем министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Сейчас он советник на общественных началах нового министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Напомним, что главой Сумской ОГА с ноября 2020 года является Василий Хома.