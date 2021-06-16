Конча-Заспу и полуостров Бирючий откроют для отдыха украинцев, - ОП

Залесье, которое находится на балансе Управления делами президента, уже открыто для граждан.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко анонсировал открытие доступа граждан для отдыха на объектах государственной собственности, в том числе спортивных объектах на ВДНХ, на территории Конча-Заспы, Залесья и полуострова Бирючий.

Об этом Тимошенко сказал во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов", передает "Интерфакс-Украина".

"Один из объектов на ВДНХ, который мы завершим уже в этом году, - это огромный и уникальный в целом для Европы спортивный кластер. Он строится в рамках программы президента "Большое строительство". В этом кластере будет urban-парк, даже в планах отдаленной перспективы и бассейн, зоны для прогулок, для пробежек. И главное - все это будет готово к 24 августа, ко Дню Независимости Украины", - заявил заместитель главы ОП.

Он отметил, что сейчас на объекте ведутся подготовительные работы.

"Со дня на день начнется строительство этого спортивного кластера", - сказал он.

"Мы это делаем потому, что надеемся, что этот объект никогда не пойдет на приватизацию, но мы должны его развивать для максимально открытого доступа туда граждан, и, во-вторых, чтобы государство зарабатывало из этого средства в бюджет", - добавил Тимошенко.

Кроме того, по словам Тимошенко, уже фактически открыт доступ граждан на полуостров Бирючий, где расположена летняя резиденция президента.

"Теперь это большой экопарк на берегу моря", - сказал он.

На полуострове, как уточнил Тимошенко, начинается обновление инфраструктуры, строятся летние домики, бассейный комплекс, туристические маршруты.

Залесье, которое находится на балансе Управления делами президента, также уже открыто для граждан.

"Вы покупаете билет и приезжаете", - рассказал заместитель руководителя Офиса президента.

Тимошенко отметил, что сейчас идет процесс трансформации территории Залесья в национальный природный парк, создаются кластеры с зонами, где можно будет построить гостиницы, разрабатывается проектная документация.

Он добавил, что в планах также открыть территорию Конча-Заспы.

"По поручению президента происходит аудит договоров тех, кто сейчас живет в Конча-Заспе. Я думаю, что ни для кого не секрет, каким будет результат, и через несколько месяцев начнется их выезд. После аудита мы разработаем территорию, где можно будет отдохнуть . Мы откроем территорию Конча-Заспы для людей", - резюмировал он.

Напомним, 14 мая президент Владимир Зеленский поручил провести полный аудит земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице.

24 мая в элитных поселках под Киевом начался аудит госдач, а СМИ обнародовали список "кандидатов на выселение".

В начале июня секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что первые 20 бывших топ-чиновникив выехали из резиденций в Конча-Заспе.