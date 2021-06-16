Кабмин предложил направить деньги от растаможивания евроблях на закупку вакцин

Государство оплатило еще не все законтрактованные дозы.

Кабмин предложил направить деньги от растаможивания евроблях на закупку вакцин
Фото: Lb.ua

Кабинет министров предлагает Верховной Раде направить деньги от растаможивания евроблях на закупку вакцин от COVID-19.

Об этом в начале заседания правительства в среду заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Количество тех, кто хочет и готов вакцинироваться, постоянно растет. Люди видят, что их соседи, друзья и родственники прививаются, а следовательно, желание вакцинироваться растет каждый день", - сказал Шмыгаль.

По его словам, на июнь 2021 года Украина имеет договоренности на поставку 42 млн доз вакцины. Часть этих поставок уже оплачена, за остальные вносятся авансы. "Для того чтобы не возникало никаких проблем с финансированием, правительство предлагает выделить дополнительные 1,4 млрд гривен на программу борьбы с коронавирусом, в частности, на закупку вакцин", - сказал он.

Соответствующий законопроект должен будет рассмотреть Верховная Рада.

По его словам, деньги возьмут из поступлений от растаможивания автомобилей на еврономерах. Порядок льготного растаможивания начал действовать с 15 июня.

Напомним, что в апреле 2021 года Верховная Рада в очередной раз разрешила растаможивать автомобили на европейских номерах (так называемые евробляхи) на льготных условиях.

Во время предыдущего льготного периода в ноябре 2018 - феврале 2019 года украинцы растаможили по уменьшенным ставкам налогов 218 тысяч автомобилей на иностранных номерах. Их владельцы заплатили в бюджет 13,5 млрд гривен.

Принятые законы не остановили протесты "евробляхеров", поэтому народные депутаты снова решили пойти на уступки владельцам нерастаможенных авто и создали, как было анонсировано, "последний пакет" законопроектов по этому поводу.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Словения снова объявила об окончании эпидемии COVID-19 в странеСловения снова объявила об окончании эпидемии COVID-19 в стране
Двое судей по делу Стерненко подали в отставкуДвое судей по делу Стерненко подали в отставку
АРМА передала резиденцию Януковича в Сухолучье компании БаленкоАРМА передала резиденцию Януковича в Сухолучье компании Баленко
Разумков надеется на принятие изменений к закону "О публичных закупках" относительно локализацииРазумков надеется на принятие изменений к закону "О публичных закупках" относительно локализации
Бывший нардеп Крючков пришел на суд пьянымБывший нардеп Крючков пришел на суд пьяным
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин решил продлить карантин до 31 августаКабмин решил продлить карантин до 31 августа
Ляшко прогнозирует новую волну ковида на осень, но надеется сбить ее вакцинациейЛяшко прогнозирует новую волну ковида на осень, но надеется сбить ее вакцинацией
"Большая семерка" выделит бедным странам 2,3 млрд доз вакцин от ковида
Дания готова поставить в Украину 500 тыс. доз вакцины против COVID-19Дания готова поставить в Украину 500 тыс. доз вакцины против COVID-19
Кабмин назначил служебное расследование в отношении руководителя "Энергоатома"Кабмин назначил служебное расследование в отношении руководителя "Энергоатома"
Украина просит Германию поделиться излишками вакцины от ковидаУкраина просит Германию поделиться излишками вакцины от ковида
В Украину прибыли еще более 66 тыс. доз вакцины Pfizer, приобретенных за государственные средстваВ Украину прибыли еще более 66 тыс. доз вакцины Pfizer, приобретенных за государственные средства
Кабмин назначил заместителя главы Минздрава по вопросам евроинтеграцииКабмин назначил заместителя главы Минздрава по вопросам евроинтеграции
На Херсонщине начали вакцинировать против ковида жителей оккупированного КрымаНа Херсонщине начали вакцинировать против ковида жителей оккупированного Крыма
В МОЗ рассказали, как получить сертификат вакцинации от COVID-19В МОЗ рассказали, как получить сертификат вакцинации от COVID-19
Последние новости
Подгружаем последние новости