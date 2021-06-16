Кабмин предложил направить деньги от растаможивания евроблях на закупку вакцин

Государство оплатило еще не все законтрактованные дозы.

Кабинет министров предлагает Верховной Раде направить деньги от растаможивания евроблях на закупку вакцин от COVID-19.

Об этом в начале заседания правительства в среду заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Количество тех, кто хочет и готов вакцинироваться, постоянно растет. Люди видят, что их соседи, друзья и родственники прививаются, а следовательно, желание вакцинироваться растет каждый день", - сказал Шмыгаль.

По его словам, на июнь 2021 года Украина имеет договоренности на поставку 42 млн доз вакцины. Часть этих поставок уже оплачена, за остальные вносятся авансы. "Для того чтобы не возникало никаких проблем с финансированием, правительство предлагает выделить дополнительные 1,4 млрд гривен на программу борьбы с коронавирусом, в частности, на закупку вакцин", - сказал он.

Соответствующий законопроект должен будет рассмотреть Верховная Рада.

По его словам, деньги возьмут из поступлений от растаможивания автомобилей на еврономерах. Порядок льготного растаможивания начал действовать с 15 июня.

Напомним, что в апреле 2021 года Верховная Рада в очередной раз разрешила растаможивать автомобили на европейских номерах (так называемые евробляхи) на льготных условиях.

Во время предыдущего льготного периода в ноябре 2018 - феврале 2019 года украинцы растаможили по уменьшенным ставкам налогов 218 тысяч автомобилей на иностранных номерах. Их владельцы заплатили в бюджет 13,5 млрд гривен.

Принятые законы не остановили протесты "евробляхеров", поэтому народные депутаты снова решили пойти на уступки владельцам нерастаможенных авто и создали, как было анонсировано, "последний пакет" законопроектов по этому поводу.