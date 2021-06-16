Кабмин решил продлить карантин до 31 августа

"Пока у нас зеленый уровень, контроль самоизоляции фактически не будет осуществляться".

Кабинет министров решил продлить до 31 августа действие карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2

Об этом в начале заседания правительства в среду заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство официально сегодня продлит карантин до 31 августа, но в то же время мы ослабим определенные карантинные меры. В частности, пока у нас зеленый уровень, контроль самоизоляции фактически не будет осуществляться, это позволит обновить приложение "Действуй Дома", - сказал Шмыгаль.

"Сегодня все регионы нашей страны находятся в зеленой зоне. [Но] мы должны быть готовы ко всем вариантам развития событий, оставаться мобилизованными и соблюдать противоэпидемические правила", - сказал Шмыгаль.

Напомним, что карантин в Украине действует с марта 2020 года. После этого карантин несколько раз меняли - от полного локдауна по стране до карантина выходного дня или адаптивных ограничений.

21 апреля Кабинет министров продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии ковида до 30 июня.